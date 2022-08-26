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المرأة

أسهل الطرق لتظهري أكثر شباباً.. على الفور

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:00
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من الطبيعي أن ترغبي، دائماً، في أن تكوني بأفضل نسخةٍ منكِ مهما كان عمركِ، لذا فإنكِ بلا شك دائماً تبحثين عن نصائح وعاداتٍ تساعدكُ في الحفاظ على بشرتك، والظهور بمظهرٍ متجددٍ وأكثر شباباً، ورغم وجود العديد من السيدات اللواتي يلجأن في مثل هذه الحالات إلى العلاجات التجميلية والجولات اللانهائية من الحقن، فإن هناك من يبحثن عن حلول طبيعية بعيدة كل البعد عن تلك الإجراءات. لذا، إذا كنتِ واحدةً من الفئة الثانية؛ فتابعي القراءة.
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توخي الحذر في التعرض لأشعة الشمس
يعد توخي الحذر بشأن التعرض لأشعة الشمس إحدى أكثر الطرق فاعلية لمنع شيخوخة الجلد المبكرة، إذ يوجد العديدات اللاتي يعانين الكثير بسبب أضرار أشعة الشمس، إذ يشعرن بأن بشرتهن تتقدم في العمر، وأنهن يبدين أكبر سناً من بعض قريناتهن، لذا يأسفن لعدم اهتمامهن بتوخي الحذر من أشعة الشمس في شبابهن أو مرحلة مبكرة من عمرهن.


لا للتدخين
يحذر الأطباء من أن التدخين يضر بك من الداخل والخارج، حيث يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة الطبيعية لبشرتك، ما يساهم في ظهور التجاعيد والتغيرات الأخرى في مظهر وجهك.

وتشمل هذه التغييرات ظهور التجاعيد والخطوط الواضحة بين الحاجبين، وتفاوت لون البشرة، وظهور درجة رمادية على البشرة الفاتحة والتجاعيد العميقة والانتفاخ تحت العينين والتجاعيد حول الفم والشفاه الرقيقة.

تناولي نظاماً غذائياً صحياً
يقول الخبراء إن ما تأكلينه يظهر على وجهك وجسمك، حيث إن اتخاذكِ عادات، مثل: إضافة السكريات إلى الأطعمة، واستهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة، مثل: المعلبات والمعجنات، يمكن أن تسرع الشيخوخة.

في حين أن الأطعمة الكاملة، مثل: الفواكه والخضروات، تصنع العجائب للبشرة، ومن ناحية أخرى الأطعمة المصنعة مثل: البيتزا والبطاطا المقلية ورقائق البطاطس، لها قيمة غذائية قليلة، وتسبب الالتهابات.
 
ممارسة الرياضة
لا تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على بشرة متوهجة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعلكِ أصغر سناً على المستوى الخلوي.. كيف؟ يمكن أن تساعد التمرينات في حماية التيلوميرات، وهي أغطية على نهاية كل خيط من الحمض النووي، يتدهور بشكل طبيعي مع تقدم العمر والضغط.
المصدر: زهرة
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