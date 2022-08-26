ستيفاني صليبا تظهر بالمايوه من أحد الشواطئ... وعفويتها واضحة (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا مجموعة صور لها على خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام".

وظهرت ستيفاني بعفوية على أحد الشواطئ برفقة عدد من الأشخاص حيث ارتدت مايوه باللون النبيذي.