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المرأة

ستيفاني صليبا تظهر بالمايوه من أحد الشواطئ... وعفويتها واضحة (صور)

Lebanon 24
26-08-2022 | 13:26
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا مجموعة صور لها على خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام".
 
وظهرت ستيفاني بعفوية على أحد الشواطئ برفقة عدد من الأشخاص حيث ارتدت مايوه باللون النبيذي.
 
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ستيفاني صليبا

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