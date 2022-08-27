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المرأة

بعد غياب لـ6 سنوات.. بريتني سبيرز تُطلق أوّل أغنيّة وما علاقة التون جون

Lebanon 24
27-08-2022 | 08:00
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عاودت المغنية الأميركية بريتني سبيرز الظهور بإطلاق أغنية ثنائية "دويتو" مع إلتون جون، في أول عمل جديد لها منذ ست سنوات وبعد انتهاء الوصاية عليها العام الماضي والتي استمرت 13 عاماً.

كانت سبيرز (40 عاماً) تروج لأغنية "هولد مي كلوزر" وهي إعادة صناعة لأغنية إلتون جون "تايني دانسر" التي صدرت في عام 1971.
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وكتبت سبيرز في تغريدة هذا الأسبوع: "أول أغنية لي منذ ست سنوات. إنه لأمر رائع حقاً أن أغني مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا.. تغمرني السعادة.. إنه أمر عظيم بالنسبة لي!!!".
 
 
(العربية)
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