تانيا صالح تغني في مهرجان القلعة للمرة الأولى

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تستعد الفنانة والكاتبة تانيا صالح لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب، وذلك في تمام الثامنة مساء الإثنين المقبل في مسرح محكى القلعة.وتشارك تانيا صالح بهذا الحفل لأول مرة في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الثلاثين، في أجدد حفل جماهيري لها في القاهرة بعد غياب طويل، وتمتع جمهورها بتوليفة منوعة من أغنيات الحب القديمة والجديدة بشكل موسيقي مختلف مع مفاجأة محبيها ببعض الأغنيات من الزمن الجميل منها واحدة باللهجه المصرية.