شيرين عبد الوهاب تصالح عمرو دياب: أحلى حاجة في الدنيا

في مبادرة للصلح مع عمرو دياب بعد خصام دام خمس سنوات، نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع إنستغرام برقية مباشرة إلى الفنان المصري وصفته فيها بأنه أحلى حاجة في الدنيا.

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