ما العلاقة بين التلوث وشيخوخة البشرة؟





يتسبّب تكاثر جزيئات التلوث الموجودة في البيئة المحيطة بنا بزيادة الإجهاد التأكسدي، كما يُسرّع فقدان متانة البشرة وظهور التجاعيد المبكرة. وتعتمد مواجهة هذا الواقع على الاستعانة بعلاجات غنيّة بمضادات الأكسدة وبمكونات نشطة مضادة للجذيرات الحرة مثل فيتامينE وC، تساعدهم في هذا المجال خلاصات مُستخرجة من النباتات والطحالب قادرة على تقوية نظام مناعة البشرة. وتحتوي بعض المستحضرات أيضاً على فيلترات شمسيّة تحمي من تأثير الأشعة ما فوق البنفسجيّة الذي يتسبّب عند اجتماعه مع التلوث في مضاعفة مفعول الإجهاد التأكسدي.

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لمواجهة هذا الواقع، تتمّ إضافة مضادات الأكسدة إلى العديد من مستحضرات العناية بالبشرة من أقنعة، وأمصال، وكريمات وحتى مستحضرات مزيلة للماكياج وماء ميسيلير، وأنواع البلسم التي تعتني بالبشرة. ويوصي خبراء العناية بإدراج هذه المستحضرات في الروتين المعتاد للعناية بالجلد. تتعرّض البشرة لمخاطر التلوث طوال أيام السنة، ولكن ما هو التأثير الحقيقي لهذا العامل على الشيخوخة المبكرة للجلد؟ وما هي الخطوات التي يجب اعتمادها للحدّ من تأثيره هذا؟يتسبّب تكاثر جزيئات التلوث الموجودة في البيئة المحيطة بنا بزيادة الإجهاد التأكسدي، كما يُسرّع فقدان متانة البشرة وظهور التجاعيد المبكرة. وتعتمد مواجهة هذا الواقع على الاستعانة بعلاجات غنيّة بمضادات الأكسدة وبمكونات نشطة مضادة للجذيرات الحرة مثل فيتامينE وC، تساعدهم في هذا المجال خلاصات مُستخرجة من النباتات والطحالب قادرة على تقوية نظام مناعة البشرة. وتحتوي بعض المستحضرات أيضاً على فيلترات شمسيّة تحمي من تأثير الأشعة ما فوق البنفسجيّة الذي يتسبّب عند اجتماعه مع التلوث في مضاعفة مفعول الإجهاد التأكسدي.لمواجهة هذا الواقع، تتمّ إضافة مضادات الأكسدة إلى العديد من مستحضرات العناية بالبشرة من أقنعة، وأمصال، وكريمات وحتى مستحضرات مزيلة للماكياج وماء ميسيلير، وأنواع البلسم التي تعتني بالبشرة. ويوصي خبراء العناية بإدراج هذه المستحضرات في الروتين المعتاد للعناية بالجلد.



تُساهم بعض الحيل المعتمدة للعناية بالبشرة في تعزيز مناعتها تجاه التلوث، تعرّفوا عليها فيما يلي:



الترطيب اليومي

تلعب العناية اليوميّة بالبشرة دوراً أساسياً في حمايتها من التلوث والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة. أما الخطوة الأساسية للحفاظ على الإشراق، فتبقى ترطيب البشرة بانتظام باستعمال مستحضر يناسب طبيعتها ويُلبّي متطلّباتها. إذ تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب مُكثّف، فيما تحتاج البشرة المختلطة إلى مستحضر مرطّب يحول دون لمعان منطقتها الوسطى، وتحتاج البشرة الدهنيّة إلى مستحضر يُخفّف من إفرازاتها. تكون البشرة الجافة عرضة أكثر من سواها لظهور التجاعيد المبكرة، ولذلك فهي تحتاج إلى حفظ رطوبتها لتأخير ظهور الخطوط والتجاعيد عليها.



تدليك الوجه صباحاً

يتميّز تدليك بشرة الوجه بفعاليته في مجال تنشيط دورتها الدمويّة، ومساعدتها على أن تتنفّس بشكل أفضل مما يؤمّن لها حماية من تأثير التلوث كما يُعزّز إشراقها، يؤخّر ظهور تجاعيدها، ويُحافظ على متانتها. يبدأ تدليك بشرة الوجه بحركات قرص خفيفة للبشرة بين الإبهام والسبابة، ثم شدّها يميناً ويساراً قبل وضع راحتيّ اليدين على عظمتيّ الوجنتين وشدّ الجلد باتجاه أطراف الوجه. من شأن هذه الخطوة أن تُريح قسمات الوجه، كما يمكن تمليس تجعيدة الأسد التي تفصل عامودياً بين الحاجبين بحركات أفقيّة تنطلق من هذه التجعيدة لتمتد فوق الحاجبين وتُعزّز متانة هذه المنطقة. 5 حيل لمواجهة التلوثتُساهم بعض الحيل المعتمدة للعناية بالبشرة في تعزيز مناعتها تجاه التلوث، تعرّفوا عليها فيما يلي:الترطيب اليوميتلعب العناية اليوميّة بالبشرة دوراً أساسياً في حمايتها من التلوث والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة. أما الخطوة الأساسية للحفاظ على الإشراق، فتبقى ترطيب البشرة بانتظام باستعمال مستحضر يناسب طبيعتها ويُلبّي متطلّباتها. إذ تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب مُكثّف، فيما تحتاج البشرة المختلطة إلى مستحضر مرطّب يحول دون لمعان منطقتها الوسطى، وتحتاج البشرة الدهنيّة إلى مستحضر يُخفّف من إفرازاتها. تكون البشرة الجافة عرضة أكثر من سواها لظهور التجاعيد المبكرة، ولذلك فهي تحتاج إلى حفظ رطوبتها لتأخير ظهور الخطوط والتجاعيد عليها.تدليك الوجه صباحاًيتميّز تدليك بشرة الوجه بفعاليته في مجال تنشيط دورتها الدمويّة، ومساعدتها على أن تتنفّس بشكل أفضل مما يؤمّن لها حماية من تأثير التلوث كما يُعزّز إشراقها، يؤخّر ظهور تجاعيدها، ويُحافظ على متانتها. يبدأ تدليك بشرة الوجه بحركات قرص خفيفة للبشرة بين الإبهام والسبابة، ثم شدّها يميناً ويساراً قبل وضع راحتيّ اليدين على عظمتيّ الوجنتين وشدّ الجلد باتجاه أطراف الوجه. من شأن هذه الخطوة أن تُريح قسمات الوجه، كما يمكن تمليس تجعيدة الأسد التي تفصل عامودياً بين الحاجبين بحركات أفقيّة تنطلق من هذه التجعيدة لتمتد فوق الحاجبين وتُعزّز متانة هذه المنطقة.