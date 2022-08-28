ثوابت لا تتنازلي عنها قبل الموافقة على الزواج



Advertisement تابعي القراءة وتعرّفي إلى الثوابت التي يجب عدم التنازل عنها قبل الموافقة على الزواج. الموافقة على الزواج من شخص يعني التزام طويل المدى بحياة مشتركة مع هذا الشخص، والاتفاق على الزواج يحتاج إلى تنازلات من الطرفين من أجل دمج حياتهم معاً في حياة مشتركة، ولكن للتنازلات حدود، وهناك ثوابت يجب أن تتمسكي بها ولا تتنازلي عنها أبداً قبل أن تعطي موافقة نهائية على الزواج.تابعي القراءة وتعرّفي إلى الثوابت التي يجب عدم التنازل عنها قبل الموافقة على الزواج.

1- الأمور المالية

الأمور المالية من أهم أساسيات التعامل بين الزوجين، التي ينتج عنها مشاكل كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الطلاق إن لم تُحسَم ويُتفق عليها قبل الزواج.

والأمور المالية تشمل دخل الأسرة، كيفية التعامل معه من حيث الإنفاق والادخار، معرفة ما إذا كان أحدكما مديوناً أو متورطاً في أقساط كبيرة. كل ما يقع تحت بند الأمور المالية يجب أن تناقشيه بشفافية، وتتفقي عليه بحسم، وتكوني راضية عنه تماماً قبل أن تعطي قراراً بالموافقة على الزواج.

2- الإنجاب

أحد بنود الزواج المهمة، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات تنهي الزواج أيضاً هو الإنجاب، سواء الرغبة في الإنجاب من عدمها، وعدد الأطفال.

لا تخجلي من الاتفاق مع شريكك على خطة الإنجاب، أو عدم الإنجاب، أو تأجيل الإنجاب، وتأكدي أنكما متوافقان في الأفكار بهذا الشأن.

3- العلاقات العائلية

الحب يكون بين قلبين، بينما يكون الزواج بين عائلتين، لذا تأكدي من انسجام العلاقات العائلية بينك وبين عائلة شريكك، وبينه وبين عائلتك، حتى لا تقضي حياتك في مشاكل لا تنتهي، وأيضاً احرصي على توضيح حدودك بشأن التعامل مع العائلة.

4- الخطط المستقبلية

يجب أن يكون التخطيط للمستقبل مشتركاً بينك وبين زوجك، ويجب وضع خطوط عريضة لأهداف المستقبل معاً قبل الموافقة على الزواج، فبعض الخطط المستقبلية قد تؤدي للانفصال، مثل الرغبة في الهجرة مثلاً.