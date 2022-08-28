رحمة رياض "تصعد للقمر"

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أطلقت‭ ‬رحمة‭ ‬رياض‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أغانيها‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬تباعاً،‭ ‬خطوة‭ ‬بعد‭ ‬خطوة،‭ ‬بكلّ‭ ‬ثبات‭ ‬والتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬إلى‭ ‬جمهورها،‭ ‬والأغنية‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أصعد‭ ‬للكمر‮»‬‭ ‬بها‭ ‬إحساس‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬بصوت‭ ‬رحمة،‭ ‬الذي‭ ‬يسحر‭ ‬القلوب،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬حيدر‭ ‬الأسير،‭ ‬وألحان‭ ‬علي‭ ‬صابر،‭ ‬وتوزيع‭ ‬محب‭ ‬الراوي‭. ‬ولفتت،‭ ‬أيضاً،‭ ‬رحمة‭ ‬الأنظار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الليريك‭ ‬فيديو»‬‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬يرسم‭ ‬وجهها‭ ‬بكل‭ ‬فنّ‭ ‬وتقنية‭ ‬عالية،‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬الأغنية‭ ‬ورسومات‭ ‬خيالية،‭ ‬فتخطى‭ ‬الفيديو‭ ‬آلاف‭ ‬المشاهدات‭ ‬والتعليقات‭ ‬الإيجابية،‭ ‬خلال‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬إطلاقه‭.‬والأغنية‭ ‬عراقية‭ ‬خفيفة‭ ‬تناسب‭ ‬الصيف،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬كأغنياتها‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تستعرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الصوتية‭ ‬القوية،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ - ‬من‭ ‬خلالها‭ - ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الألوان‭ ‬الفنية‭ ‬والغنائية‭ ‬المختلفة،‭ ‬والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬رحمة‭ ‬تثبت‭ - ‬عملاً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ - ‬ذكاءها‭ ‬الفني،‭ ‬وتخطيطها‭ ‬الجيد‭ ‬لمستقبلها‭ ‬الفني‭.‬