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المرأة

نصائح طبيعية للحصول على بشرة متوهجة

Lebanon 24
28-08-2022 | 16:00
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من الآن، لا داعي لشراء مستحضرات التجميل، ومنتجات الوجه المختلفة. وللحصول على نضارة طبيعية للبشرة، اتبعي فقط الخطوات المذكورة أدناه، واستمتعي بتوهج طبيعي لا يضاهى.

  نصائح للحصول على بشرة متوهجة طبيعياً
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 1. تناول الطعام الصحي

  من المهم للغاية اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ عليه للحصول على بشرة متوهجة، ومن الضروري تزويد جسمكِ بالتغذية الكافية، لأنها تساعد في الحفاظ الجلد والشعر والتمثيل الغذائي والجوانب الأخرى.


 لذلك، إن غرس عادة تناول الأطعمة الصحية يساعد في الحصول على جسم صحي وبشرة لامعة، وأفضل الأطعمة التي يجب عليك تقديمها إلى نظامك الغذائي، هي:

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية، ومفيد للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة. 

الجوز: نظراً لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية، يعد الجوز أحد أفضل الأطعمة لبشرة صحية، كما أنه يحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميغا 3، وأوميغا 6، الدهنية.

2. العلاجات المنزلية لبشرة صحية ومتوهجة     

 العلاجات المنزلية هي المنقذ دائماً، لذا يجب عليكِ اتباع هذه العلاجات المنزلية، لضمان أفضل عناية بالبشرة، وهذه بعض أفضل العلاجات المنزلية: 

  زيت جوز الهند:

  يحتوي زيت جوز الهند على مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، وخصائص علاجية، إنه مخصب للغاية لبشرتكِ، ولهذا السبب يتم استخدامه لتهدئة الجلد، بالإضافة إلى أنه مفيد للغاية في تعزيز البشرة الندية، التي تتمتع بصحة استثنائية تحتها.
 

الألوفيرا:

الصبار له خصائص علاجية ممتازة، كما أنه يحفز نمو الخلايا، ويهدئ البشرة ويرطبها، وبالتالي فإنه يمنحكِ توهجاً صحياً.

 شرب الكثير من الماء:
 الماء ضروري، للحفاظ على بشرتكِ صحية ومتوهجة.

المصدر: زهرة
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