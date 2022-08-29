بعد انفصالها عن بيكيه... شاكيرا تمر بأزمة نفسية شديدة!

بعد أن شوهد "جيرارد بيكيه" مؤخراً مع صديقته الجديدة علناً يعيش معها لحظات رومانسية، ظهرت تقارير من موقع Marca، تفيد بأن "شاكيرا" لجأت لطبيب نفسي بعد انفصالهما.

وقال باباراتزي "جوردي مارتن" لـ RCN Mundo إن شاكيرا تعيش لحظات قاسية بسبب الانقسام. وتابع "أستطيع أن أقول إن شاكيرا في وضع سيء. إنها محطمة عاطفياً، بل إنها بحاجة إلى دعم نفسي. لم تتوقع أبداً أن يكون بيكيه هكذا".

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وذكر "مارتن" أنه تابع الزوجين منذ بداية علاقتهما، مما يعني أنه يعرفهما أفضل من غيرهما.

وقال "مارتن": "تعود علاقتي مع بيكيه وشاكيرا إلى 12 عاماً، أي منذ بداية علاقتهما. هذا هو اليوم الأول الذي كانوا فيه معاً في إيبيزا". وأضاف أنه في البداية كانت علاقتهما جميلة جداً. كان هناك الكثير من الحب بينهما، لكن الانفصال كان مؤلماً جدا لـ"شاكيرا".

أضاف "مارتن" أن "بيكيه" كان يواعد "كلارا تشيا مارتي"، البالغة من العمر 22 عاماً، منذ شباط، وبيكيه يحبها كثيراً، فهو لا يفكر في الانفصال عنها على الإطلاق. . على الرغم من الشائعات بأنهما سوف ينفصلان، إلا أنهما واقعان في الحب. لهذا السبب تمر شاكيرا بوقت عصيب.

(سيدتي)