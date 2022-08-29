Advertisement

المرأة

4 طرق لتشجيع طفلك على العودة إلى المدرسة بحماسة

Lebanon 24
29-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-985280-637973721606588984.PNG
Doc-P-985280-637973721606588984.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 من المهم أن يبدأ طفلك العام الدراسي الجديد بحماسة وثقة، ولكن الكثير من الطفال يشعرون بخوف شديد في بداية العام الدراسي، حتى إن بعض الأطفال يُصابون بأعراض جسدية مثل آلام البطن والغثيان، نتيجة التوتر الشديد من العودة إلى المدرسة.
Advertisement
عبر 4 طرق بسيطة، يمكنكِ تشجيع طفلك على العودة إلى المدرسة بحماسة، وتعزيز ثقته بنفسه في بداية العام الدراسي. 
1- خططي لصداقات طفلك
عامل الأصدقاء من أهم عوامل تحفيز طفلك على العودة إلى المدرسة، حيث يكون طفلك متحمساً لمقابلة أصدقائه.
خططي لأنشطة تجمع طفلك مع أصدقائه لتشجيعهم على العودة إلى المدرسة، وتحدثي معه عن الأوقات التي سيقضيها مع أصدقائه في المدرسة، وشجعيه على تكوين صداقات جديدة مع أقرانه.
2- امنحي طفلك دافعاً للحماسة
ملابس المدرسة والأدوات المدرسية الجديدة مثل الحقيبة وصندوق الغداء وما إلى ذلك من أغراض، تحفز طفلك وتمنحه دافعاً قوياً ليصبح متحمساً للعودة إلى المدرسة.
ويُفضل السماح لطفلك بالمشاركة في اختيار أغراضه وأدواته المدرسية الجديدة، حتى يشعر بالحماسة للعودة إلى المدرسة حتى يستخدم هذه الأغراض الجديدة التي اختارها بنفسه.
3- ضعي خطة للعام الدراسي الجديد
من المهم وضع خطة للعام الدراسي الجديد، حتى يشعر طفلك بالثقة والأمان، هذه الخطة تشمل تحديد نقاط قوة وضعف طفلك، وكيفية تعزيز نقاط قوته، وإصلاح نقاط ضعفه، ومساعدة طفلك على تنظيم وإدارة وقته، والتواصل مع من حوله، وترتيب أولوياته، وهكذا.
4- احتفلي مع طفلك بالعودة إلى المدرسة
الأطفال يحبون الحفلات، كما أن الاحتفال بالمناسبات يشعرهم بالحماسة، لذا خططي للاحتفال مع طفلك بالعودة إلى المدرسة، عبر إقامة حفل صغير في المنزل، وتقديم هدايا لطيفة تشجعه على العودة إلى مدرسته بحماسة وثقة.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-29
11:00 | 2022-08-29
10:45 | 2022-08-29
08:00 | 2022-08-29
05:00 | 2022-08-29
03:30 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website