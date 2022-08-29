4 طرق لتشجيع طفلك على العودة إلى المدرسة بحماسة

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من المهم أن يبدأ طفلك العام الدراسي الجديد بحماسة وثقة، ولكن الكثير من الطفال يشعرون بخوف شديد في بداية العام الدراسي، حتى إن بعض الأطفال يُصابون بأعراض جسدية مثل آلام البطن والغثيان، نتيجة التوتر الشديد من العودة إلى المدرسة.عبر 4 طرق بسيطة، يمكنكِ تشجيع طفلك على العودة إلى المدرسة بحماسة، وتعزيز ثقته بنفسه في بداية العام الدراسي.1- خططي لصداقات طفلكعامل الأصدقاء من أهم عوامل تحفيز طفلك على العودة إلى المدرسة، حيث يكون طفلك متحمساً لمقابلة أصدقائه.خططي لأنشطة تجمع طفلك مع أصدقائه لتشجيعهم على العودة إلى المدرسة، وتحدثي معه عن الأوقات التي سيقضيها مع أصدقائه في المدرسة، وشجعيه على تكوين صداقات جديدة مع أقرانه.2- امنحي طفلك دافعاً للحماسةملابس المدرسة والأدوات المدرسية الجديدة مثل الحقيبة وصندوق الغداء وما إلى ذلك من أغراض، تحفز طفلك وتمنحه دافعاً قوياً ليصبح متحمساً للعودة إلى المدرسة.ويُفضل السماح لطفلك بالمشاركة في اختيار أغراضه وأدواته المدرسية الجديدة، حتى يشعر بالحماسة للعودة إلى المدرسة حتى يستخدم هذه الأغراض الجديدة التي اختارها بنفسه.3- ضعي خطة للعام الدراسي الجديدمن المهم وضع خطة للعام الدراسي الجديد، حتى يشعر طفلك بالثقة والأمان، هذه الخطة تشمل تحديد نقاط قوة وضعف طفلك، وكيفية تعزيز نقاط قوته، وإصلاح نقاط ضعفه، ومساعدة طفلك على تنظيم وإدارة وقته، والتواصل مع من حوله، وترتيب أولوياته، وهكذا.4- احتفلي مع طفلك بالعودة إلى المدرسةالأطفال يحبون الحفلات، كما أن الاحتفال بالمناسبات يشعرهم بالحماسة، لذا خططي للاحتفال مع طفلك بالعودة إلى المدرسة، عبر إقامة حفل صغير في المنزل، وتقديم هدايا لطيفة تشجعه على العودة إلى مدرسته بحماسة وثقة.