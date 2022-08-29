النجمة التركية الشهيرة تتألق بفستانَي زفاف.. شاهدوا جمالها (فيديو)

بعدما كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الماضي، وجرى تأجيله بسبب الظروف الجوية السيئة، أقامت الممثلة التركية ديميت أوزدمير حفل زفافها إلى المغني التركي أوزهان كوتش، يوم أمس الأحد.
وأطلت العروس، بدايةً، بفستان زفافٍ باللون الأبيض، جاء من قماش الإيتامين الخاص بالتطريز، ليبدو غريباً بعض الشيء حتى إنه لم ينل الكثير من الإعجاب، بينما جاء الفستان الثاني من الساتان الناعم، وكان مظهره أجمل من الأول، لكنّ الفستانين كانا دون أكمام.
كما جرى تداول العديد من مقاطع الفيديو للعروسين، حيث ظهرا في أحدها وهما يرقصان رقصتهما الأولى، بينما ظهرا في آخر، وهما يقولان: "نعم"، لإعلان موافقتهما على هذا الزفاف.
وكانت مصادر تركية قد أكدت أن عدد حضور الزفاف قد يصل إلى 600 شخص، حيث أرسل الثنائي دعوات إلكترونية إلى أصدقائهما لحضور الحفل، بينما تصل تكلفته إلى حوالي 4 ملايين ليرة تركية.