ممثلة سورية شهيرة بعد انفصالها: فشلت.. وأبحث عن شريك العمر

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ترفض الممثلة السورية، نادين تحسين بيك، الافتخار بكونها تعيش دون رجل، مؤكدةً أن المرأة - بنظرها - تحتاج دائماً لوجود رجل في حياتها، حتى لو كانت مستقلة مادياً، ولها كيانها الخاص، ومهما ازداد نجاحها بعملها فهي دائماً بحاجة إلى رجل يقف بجانبها، لأن هذه هي سنة الحياة.وأكدت الممثلة السورية، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، أن أكثر ما يلفتها في الرجل ويشدها إليه هو الصدق، لأن الرجولة كلها مرتكزة على هذه الصفة، وإذا وجد الكذب فإن ذلك يعني أن الرجل يخفي أموراً كثيرة، قد لا تكون أفعالاً يقوم بها وحسب، وإنما مشاعر يحسها.وبينت أنها انفصلت عن زوجها، بسبب تغاضيهما عن الكثير من التفاصيل الصغيرة في حياتهما، حتى تراكمت هذه التفاصيل وخلقت فجوة كبيرة بينهما، دفعتهما للانفصال، رافضة الإساءة لزوجها السابق "وسيم"، مؤكدة أنه كان شخصاً محترماً ولطيفاً وصادقاً.وأشارت نادين إلى أن التعويض الكبير، الذي يمكن أن تناله في حياتها، بعيداً عن عائلتها وعملها، هو العثور على شريك حياتها، ليعوضها عن كل ما فاتها.بدأت نادين اللقاء بالبكاء والدموع، التي انهمرت فور سؤالها عن ابنتها "لامارا"، رغم اعترافها بأن ليست فتاة بكاءة، لكن قصة ابنتها "لامارا" تشكل نقطة ضعف بحياتها، حتى إنها خاطبت مقدم البرنامج نور الدين بالقول: "لا تبلش معي هيك".وأضافت أن قصة "لامارا" صعبة بالنسبة لها؛ فهي تشعر دائماً بأنها أضرت بها بانفصالها عن والدها، وقد تكون حرمتها عيش حياة طبيعية كأي طفل، خاصة أنها امرأة عاملة تغيب عنها باستمرار، ولا تستطيع منحها كل وقتها، مؤكدةً أن هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، حتى لو نظر إليها الآخرون على أنها امرأة قوية ومستقلة، لكن تبقى الحقيقة تحمل تفاصيل مؤلمةً كثيراً.وتختم نادين لقاءها بالتأكيد على أنها لا تمتلك خططاً للمستقبل، فقد قضت حياتها تخطط وفشلت في كل ما خططت له، واتخذت قراراً بعيش يومها على أن تنتظر إلى أين ستأخذها الحياة بعد ذلك.