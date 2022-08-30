31
o
بيروت
41
o
طرابلس
20
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ياسمين صبري: لم أحقق أي شيء من أحلامي
Lebanon 24
30-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت الفنانة ياسمين صبري جلسة استقبلت فيها أسئلة متابعيها عبر حسابها في إنستغرام.
وتلقت ياسمين صبري سؤالا عن سر الغموض في حياتها، فأجابت: لأن حياتي تخصني أنا ولن تكون للعلن.
Advertisement
كما أجابت ياسمين صبري عن سؤال حول تأثر الحب بالبعد والمسافات قائلة: "لو الحب حقيقي والإحساس حقيقي مبتأثر".
وعن وجود أحلام لديها بالعمل في هوليوود يوما ما، قالت: هوليوود لها حسابات تانية، ومتفتحة جدا عنا في الشرق.
وفي إجابتها عن سؤال آخر، أوضحت ياسمين صبري أنها تقوم بتنسيق إطلالاتها بنفسها.
وحول وجود صداقات لها في الوسط الفني، قالت: "لا، كلهم زملائي وبحبهم كلهم".
وعن وجود أعمال لها في رمضان 2023، قالت: "أيوة إن شاء الله".
كما تلقت ياسمين صبري سؤالا عن الأحلام التي حققتها حتى الآن، فكانت إجابتها: "أنا لسه معملتش حاجة".
(في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
12:47 | 2022-08-29
29/08/2022 12:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:30 | 2022-08-30
ابنة هيلدا خليفة حديث الجمهور.. كبرت وأصبحت شابة جميلة (صورة)
03:26 | 2022-08-30
ظهرت بالمايوه.. هيفا وهبي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:52 | 2022-08-30
ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بتاتو ضخم على يدها.. وتغيير كبير في شكلها بعدما تحولت إلى شقراء (صورة)
00:34 | 2022-08-30
نجمة "ستار أكاديمي" تُفاجئ الجمهور بإعلان زواجها.. شاهدوا كيف بدت بالأبيض (فيديو)
16:00 | 2022-08-29
4 طرق لتشجيع طفلك على العودة إلى المدرسة بحماسة
14:00 | 2022-08-29
ممثلة سورية شهيرة بعد انفصالها: فشلت.. وأبحث عن شريك العمر
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 14:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
30/08/2022 14:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
30/08/2022 14:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact