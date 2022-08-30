ياسمين صبري: لم أحقق أي شيء من أحلامي

أجرت الفنانة ياسمين صبري جلسة استقبلت فيها أسئلة متابعيها عبر حسابها في إنستغرام.



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كما أجابت ياسمين صبري عن سؤال حول تأثر الحب بالبعد والمسافات قائلة: "لو الحب حقيقي والإحساس حقيقي مبتأثر".



وعن وجود أحلام لديها بالعمل في هوليوود يوما ما، قالت: هوليوود لها حسابات تانية، ومتفتحة جدا عنا في الشرق.



وفي إجابتها عن سؤال آخر، أوضحت ياسمين صبري أنها تقوم بتنسيق إطلالاتها بنفسها. وتلقت ياسمين صبري سؤالا عن سر الغموض في حياتها، فأجابت: لأن حياتي تخصني أنا ولن تكون للعلن.كما أجابت ياسمين صبري عن سؤال حول تأثر الحب بالبعد والمسافات قائلة: "لو الحب حقيقي والإحساس حقيقي مبتأثر".وعن وجود أحلام لديها بالعمل في هوليوود يوما ما، قالت: هوليوود لها حسابات تانية، ومتفتحة جدا عنا في الشرق.وفي إجابتها عن سؤال آخر، أوضحت ياسمين صبري أنها تقوم بتنسيق إطلالاتها بنفسها.