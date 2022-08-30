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المرأة

ياسمين صبري: لم أحقق أي شيء من أحلامي

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:00
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أجرت الفنانة ياسمين صبري جلسة استقبلت فيها أسئلة متابعيها عبر حسابها في إنستغرام.
 
وتلقت ياسمين صبري سؤالا عن سر الغموض في حياتها، فأجابت: لأن حياتي تخصني أنا ولن تكون للعلن.
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كما أجابت ياسمين صبري عن سؤال حول تأثر الحب بالبعد والمسافات قائلة: "لو الحب حقيقي والإحساس حقيقي مبتأثر".

وعن وجود أحلام لديها بالعمل في هوليوود يوما ما، قالت: هوليوود لها حسابات تانية، ومتفتحة جدا عنا في الشرق.

وفي إجابتها عن سؤال آخر، أوضحت ياسمين صبري أنها تقوم بتنسيق إطلالاتها بنفسها.
 
وحول وجود صداقات لها في الوسط الفني، قالت: "لا، كلهم زملائي وبحبهم كلهم".

وعن وجود أعمال لها في رمضان 2023، قالت: "أيوة إن شاء الله".

كما تلقت ياسمين صبري سؤالا عن الأحلام التي حققتها حتى الآن، فكانت إجابتها: "أنا لسه معملتش حاجة".


(في الفن)
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