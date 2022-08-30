ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بتاتو ضخم على يدها.. وتغيير كبير في شكلها بعدما تحولت إلى شقراء (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة غابرييل بو راشد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ولفت المتابعون التغيير الكبير في شكل غابرييل التي أصبحت شقراء، كما لفتهم التاتو الضخم على يدها.

وعلى عكس غالبية ملكات الجمال، إختارت غبريال ملكة جمال لبنان لعام 2005، الإبتعاد عن حياة الشهرة والأضواء، وقد استقرت في الامارات منذ زواجها من سام عساف، وأنجبت ولدين هما روبين وأليكسيا.