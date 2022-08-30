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المرأة
ممثلة شهيرة تنتحر وتترك رسالة "غير متوقعة" لعائلتها!
Lebanon 24
30-08-2022
|
11:00
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إنتشر خلال الساعات الأخيرة، خبر انتحار الممثلة الكورية يو جو أون عن عمر يناهز 27 عاماً.
وكشف شقيق الراحلة عن انتحار شقيقته وبأنها تركت رسالة عبّرت من خلالها عن سعادتها بالذهاب إلى مكان أفضل، وطلب لها الدعاء.
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وجاء في رسالتها الأخيرة: "أنا أعتذر لأني سأغادر قبل الجميع. خاصة أمي، أبي، جدتي، وأخي، أنا لم أعد أرغب في العيش بعد الآن. قد تشعرون بالفراغ من دوني لكن رجاءً كونوا أقوياء. أنا سأشاهدكم من بعيد. رجاءًا لا تبكوا. هذا ليس جيدا لصحتكم".
وأضافت: "أنا لست حزينة، بل في الحقيقة أنا هادئة. ربما لأني كنت أفكر في هذا القرار منذ وقت طويل. لقد عشت حياة سعيدة فعلا والتي لا أستحقها. لهذا أنا أشعر بالرضى. ولقد اكتفيت من هذه الحياة لذا رجاءًا لا تلوموا أي شخص وامضوا قدما، أنا لست ميتة لذا رجاءً عيشوا حياة جيدة. آمل أن أرى العديد من الأشخاص في جنازتي وأن يرى الجميع ما إذا كان هناك شخص يمر بشيء ما".
(لها)
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