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المرأة

قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل في فيلم وثائقي

Lebanon 24
30-08-2022 | 14:00
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انتشرت أخبار عن عمل ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، على فيلم وثائقي، بالتعاون مع منصة نتفليكس، يركز على قصة الحب التي جمعتهما.
وقالت ماركل، البالغة من العمر 41 عاماً، في آخرة مقابلاتها، إن علاقتها الرومانسية التي استمرت خمس سنوات مع الأمير هاري، هي واحدة من مراحل حياتها، التي لم تتمكن من مشاركتها بَعْدُ مع الجمهور، وأنها ستقوم بتصوير عمل مع المنتجة والمخرجة الحائزة جائزة إيمي، ليز غاربوس، يبرز قصتهما العاطفية.
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وعن الهدف من العمل، أكدت ميغان أنها تريد التأكيد على فكرة أن الحب يفوز في النهاية.
من ناحية أخرى، كشفت وسائل أنباء عالمية أن هناك عدداً من الموظفين المصابين بصدمات نفسية، استقالوا من الأسرة الملكية، وأنشؤوا مجموعة "واتساب" تسمى نادي "Sussex Survivors"، وقاموا بالمشاركة في فيلم وثائقي، سيتم عرضه في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدة وليام وهاري، الأميرة ديانا، أميرة ويلز، بحادث سيارة في باريس، في 31 اب 1997.

المسلسل يلوم بشدة سلوك ميغان؛ لكونه في قلب الانفصال بين وليام وهاري، ويقول إن دوقة ساسكس، استخدمت منصبها في العائلة المالكة للتنمر، وترهيب الموظفين، أثناء إقامتها في قصر كنسينغتون مع هاري.
المصدر: زهرة
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