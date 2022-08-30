Advertisement

المرأة

بمبلغ خيالي يفوق التوقعات.. ديميت أوزديمير تستعرض قلادتها الفخمة يوم زفافها (صور)

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-985696-637974643069740949.jpg
Doc-P-985696-637974643069740949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال حفل زفاف الممثلة التركية ديميت أوزديمير والنجم أوزهان كوتش مساء الأحد، يشغل الصحافة، حيث تم تداول الكثير من المقاطع العفوية من الحفل الذي جمع الأصدقاء والأقارب.

وتألقت النجمة التركية بأكثر من إطلالة تميّزت كلها بأنها أنيقة وبيضاء اللون مع اختلافات لناحية التصميم والقماش لتبرز جمالها ورشاقتها.
Advertisement
 


وحرصت النجمة التركية في حفل زفافها على ارتداء القلادة الفخمة التي قدّمها لها زوجها كهدية زواجهما، وأحدثت ضجة كبيرة في الصحافة المحلية بسبب سعرها الخيالي.

وأكدت مصادر متابِعة أن القلادة الذهبية الفخمة اختارها العريس من مجموعة مجوهرات bvlagari العالمية ويبلغ سعرها حوالى 50.331 ألف دولار أميركي، وهو تصميم خاص وفريد من نوعه في تركيا.
 
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-08-30
04:30 | 2022-08-30
03:26 | 2022-08-30
02:52 | 2022-08-30
00:34 | 2022-08-30
16:00 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website