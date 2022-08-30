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المرأة
بمبلغ خيالي يفوق التوقعات.. ديميت أوزديمير تستعرض قلادتها الفخمة يوم زفافها (صور)
Lebanon 24
30-08-2022
|
08:00
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لا يزال حفل زفاف الممثلة التركية ديميت أوزديمير والنجم أوزهان كوتش مساء الأحد، يشغل الصحافة، حيث تم تداول الكثير من المقاطع العفوية من الحفل الذي جمع الأصدقاء والأقارب.
وتألقت النجمة التركية بأكثر من إطلالة تميّزت كلها بأنها أنيقة وبيضاء اللون مع اختلافات لناحية التصميم والقماش لتبرز جمالها ورشاقتها.
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وحرصت النجمة التركية في حفل زفافها على ارتداء القلادة الفخمة التي قدّمها لها زوجها كهدية زواجهما، وأحدثت ضجة كبيرة في الصحافة المحلية بسبب سعرها الخيالي.
وأكدت مصادر متابِعة أن القلادة الذهبية الفخمة اختارها العريس من مجموعة مجوهرات bvlagari العالمية ويبلغ سعرها حوالى 50.331 ألف دولار أميركي، وهو تصميم خاص وفريد من نوعه في تركيا.
المصدر: لها
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