بمبلغ خيالي يفوق التوقعات.. ديميت أوزديمير تستعرض قلادتها الفخمة يوم زفافها (صور)

لا يزال حفل زفاف الممثلة التركية ديميت أوزديمير والنجم أوزهان كوتش مساء الأحد، يشغل الصحافة، حيث تم تداول الكثير من المقاطع العفوية من الحفل الذي جمع الأصدقاء والأقارب.



وتألقت النجمة التركية بأكثر من إطلالة تميّزت كلها بأنها أنيقة وبيضاء اللون مع اختلافات لناحية التصميم والقماش لتبرز جمالها ورشاقتها.

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