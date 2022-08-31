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المرأة

فاشينيستا لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإعلانها إصابتها بالسرطان.. وتوثق صورها من داخل المستشفى

Lebanon 24
31-08-2022 | 00:28
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فاجأت الفاشينيستا غنى غندور الجمهور بإعلانها عن إصابتها بسرطان الثدي وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها على "إنستغرام" عقب خضوعها لعملية جراحية.

 

وأعلنت غنى أنها اكتشفت الورم السرطاني بوقت مبكر، بتاريخ 10 آب الحالي، مشيرة إلى أنها ستبدأ مرحلة العلاج الكيميائي بعد العملية الجراحية، وأن الفترة القادمة ستكون صعبة عليها وعلى عائلتها.

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A post shared by G H I N A G H A N D O U R (@ghinaghandourofficial)


 
 
 

وكتبت غنى: "دايما تعودتوا على صوري انو تنشر الفرح والايجابية واليوم مارح يتغير شي رح ضل غنى القوية والمتفائلة بالحياة بالرغم من انه بتاريخ 10 آب عرفت انه معي سرطان الثدي وانه الفترة الجاية ماراح تكون سهلة عليي وعلى عيلتي بس ما تركت هل شي يمنعني اتغير وضليت غنى يلي تعرفتوا عليها يلي دائما بتفكر انو بكرا احلى".

 

ودعت غنى في رسالتها، كل سيدة لضرورة إجراء الفحوصات الدورية اللازمة لذلك، وقالت: "الحمد الله كنت محظوظة والله تلطف فيني واكتشفوا بوقت مناسب واليوم وانا طالعة من العملية وقبل ما بلش برحلة العلاج الطويلة حبيت خبركم لشدد على أهمية التوعية لكل امراة عن الفحص والكشف المبكر و شكرا لكل يلي محبين يلي ما تركوني بحبكم".

(فوشيا)

 

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