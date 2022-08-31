Advertisement

المرأة

الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "الله يرحمك وتكون روحك بالسما"... من خسرت؟ (صورة)

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:18
A-
A+
Doc-P-986051-637975489510340341.jpg
Doc-P-986051-637975489510340341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة نيللي مقدسي عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة جدّتها جنفياف.
 
ونشرت مقدسي ورقة النعوة، وأرفقتها بالتعليق: "الله يرحمك يا ستّي، وتكون روحك بالسما".
Advertisement
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة شقيقتها في الكويت.. الفنانة سارة الهاني تُبكي المتابعين في أول تعليق لها على الحادث
lebanon 24
31/08/2022 17:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
lebanon 24
31/08/2022 17:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض
lebanon 24
31/08/2022 17:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تحضر جنازته.. فنانة تتجاهل وفاة والدها
lebanon 24
31/08/2022 17:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24

نيللي مقدسي

فنانة

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:15 | 2022-08-31
08:22 | 2022-08-31
07:10 | 2022-08-31
05:00 | 2022-08-31
04:42 | 2022-08-31
03:36 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website