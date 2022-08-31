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المرأة
الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "الله يرحمك وتكون روحك بالسما"... من خسرت؟ (صورة)
Lebanon 24
31-08-2022
|
06:18
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أعلنت الفنانة نيللي مقدسي عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة جدّتها جنفياف.
ونشرت مقدسي ورقة النعوة، وأرفقتها بالتعليق: "الله يرحمك يا ستّي، وتكون روحك بالسما".
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