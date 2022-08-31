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المرأة

ظهور علا غانم مع ابنتيها بعد غياب.. شاهدوا جمالهن

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:00
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بعد غياب لأكثر من عام عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة علا غانم للظهور العلني من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتيها كاميليا وفريدة، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة واحدة وصفت بها شعورها قائلةً: "حياتي"، في إشارة إلى أهمية ابنتيها بالنسبة إليها.
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يُذكر أن علا غانم ابتعدت تماماً عن الأضواء منذ عام 2017، حيث نقلت إقامتها إلى الولايات المتحدة الأميركية لتعيش بجوار ابنتيها، وأسّست فندقاً لرعاية الكلاب.




المصدر: لها
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