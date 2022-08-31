ظهور علا غانم مع ابنتيها بعد غياب.. شاهدوا جمالهن

بعد غياب لأكثر من عام عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة علا غانم للظهور العلني من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتيها كاميليا وفريدة، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة واحدة وصفت بها شعورها قائلةً: "حياتي"، في إشارة إلى أهمية ابنتيها بالنسبة إليها.

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