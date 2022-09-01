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المرأة

جيسيكا عازار بالمايوه تستمتع بوقتها في تركيا.. وفيديو لزوجها ينتشر (صور)

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:07
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تقضي المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار حاليا عطلة في تركيا.

 

وقد انتشرت صور وفيديوهات لجيسيكا وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان من إجازتهما.

 

وظهرت جيسيكا في إحدى الصور بالمايوه. كما انتشر فيديو لصوفان وهو يمارس رياضة التزلج على البحر.

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A post shared by Jessica Azar Fans (@jessicaazarworld)


 
 
 

يُذكر ان جيسيكا أثارت الجدل مؤخرا عقب انتشار فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.  

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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