جيسيكا عازار بالمايوه تستمتع بوقتها في تركيا.. وفيديو لزوجها ينتشر (صور)

تقضي المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار حاليا عطلة في تركيا.

وقد انتشرت صور وفيديوهات لجيسيكا وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان من إجازتهما.

وظهرت جيسيكا في إحدى الصور بالمايوه. كما انتشر فيديو لصوفان وهو يمارس رياضة التزلج على البحر.

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يُذكر ان جيسيكا أثارت الجدل مؤخرا عقب انتشار فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.