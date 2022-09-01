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المرأة

بطلة "الهيبة" تُثير الجدل.. الوشوم تغطي يديها والجمهور: "كترتي تاتو" (صور)

Lebanon 24
01-09-2022 | 04:20
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نشرت الممثلة زينة مكي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت زينة بفستان زهري قصير وعلقت على الصور بالقول: "اليوم على كوكب الزّهرة أطول من سنته وهو ألمع كائن في سماء ليلنا باستثناء القمر -مراسلتكم من كوكب الزّهرة".

 

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)


 
 

ولفت المتابعون الوشوم التي تغطي يديها، وعلقت احداهن بالقول: "بتجنني بس كترتي تاتو".

 

يُذكر ان زينة تشارك في فيلم "الهيبة" إلى جانب الممثل السوري تيم حسن الذي سيعرض قريبا في الصالات.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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