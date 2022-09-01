بطلة "الهيبة" تُثير الجدل.. الوشوم تغطي يديها والجمهور: "كترتي تاتو" (صور)

نشرت الممثلة زينة مكي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت زينة بفستان زهري قصير وعلقت على الصور بالقول: "اليوم على كوكب الزّهرة أطول من سنته وهو ألمع كائن في سماء ليلنا باستثناء القمر -مراسلتكم من كوكب الزّهرة".

ولفت المتابعون الوشوم التي تغطي يديها، وعلقت احداهن بالقول: "بتجنني بس كترتي تاتو".

يُذكر ان زينة تشارك في فيلم "الهيبة" إلى جانب الممثل السوري تيم حسن الذي سيعرض قريبا في الصالات.