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المرأة

اليك هذه النصائح لتسهيل حياتك بعد الولادة

Lebanon 24
01-09-2022 | 14:00
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إذا كنتِ على وشك الولادة، قد تشعرين بالقلق تجاه الفترة الأولى بعد الولادة، بالطبع سوف تحصلين على المساعدة من المقربين لكِ، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل في هذه المرحلة الصعبة.
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تابعي القراءة لتحصلي على 8 نصائح لتسهيل حياتك بعد الولادة.
 
1- خزني وجبات جاهزة
قبل الولادة بفترة، ضاعفي كميات الأكل التي تقومين بطهيها، وخزّني منها وجبات تكون جاهزة على التسخين فقط، ستوفر لكِ وجبات صحية دون مجهود لفترة بعد الولادة.
 
2- لا تلتزمي بالروتين
في فترة ما بعد الولادة ترتبطين بنوم الطفل واحتياجاته التي لا تكون منتظمة، وبالتالي فالالتزام بالروتين يضغط على أعصابك، لذا امنحي نفسك فرصة للراحة من الالتزام بالروتين، إلى حين انتظام طفلك في النوم والرضاعة.
 
3- اطلبي المساعدة
لن تستطيعي القيام بكل شيء بمفردك، سواء رعاية فلك أو الأعمال المنزلية، لذا لا تترددي في طلب المساعدة من زوجك أو والدتك أو أختك أو صديقاتك، وإذا كانت ميزانيتك تسمح؛ وظّفي جليسة أطفال أو مدبرة منزل تساعدك في إدارة حياتك في هذه المرحلة الصعبة.
 
4- احصلي على الراحة الكافية
أنتِ في مرحلة التعافي من الحمل والولادة، لذا لا تضغطي على نفسك، واحصلي على نوم كافي، ولا تبذلي مجهوداً كبيراً، واستريحي فور شعورك بالتعب، حتى تمر مرحلة التعافي بأحسن النتائج.
 
5- خذي إجازة من التكنولوجيا
خلال مرحلة ما بعد الولادة، تكونين بحاجة إلى الاسترخاء، وتأمل طفلك والاستمتاع بوقتك معه، وأيضاً التعوّد على نمط حياتك كأم، وهو ما يستدعي إجازة من التكنولوجيا التي تثير أعصابك وتضعك تحت ضغط، وأيضاً تسرق وقتك.
 
6- استغلي الخدمات المتاحة
أي خدمة توفر لكِ الراحة والوقت، لا تترددي في استخدامها، مثل خدمات التوصيل، أو التسوّق الإلكتروني، أو أي خدمات أخرى يمكنكِ الحصول عليها بسهولة.
 
7- اخرجي من المنزل
فترة ما بعد الولادة لا تتطلب المكوث في المنزل طوال الوقت، بالعكس فإن الخروج من المنزل يجعلكِ أفضل صحياً ونفسياً، لذا اخرجي من المنزل بصحبة طفلك في نزهة قصيرة، أو لزيارة صديقتك أو والدتك.
 
8- تخلصي من وهم المثالية
قد تكون في عقلك صورة وهمية عن الأم المثالية التي تستطيع فعل كل شيء بمثالية طوال الوقت، وهو ما لا يمكن تحقيقه لأننا ببساطة بشر!
تخلصي من وهم المثالية، وتخلصي معه من الشعور بالذنب، وأدركي أن كل ما يجب أن يحدث الآن هو الاهتمام بصحتك وراحتك وأمان طفلك ورعايته، ولا يجب أن يكون كل شيء مثالي، لأن المثالية وهم.
المصدر: نواعم
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