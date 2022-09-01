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المرأة
في عيدها الـ52.. أرقى إطلالات الملكة رانيا
Lebanon 24
01-09-2022
|
08:00
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تعد الملكة رانيا العبدالله، أيقونة في الإطلالات الأنيقة المحتشمة، فهي مرجع لكل النساء العربيات عند اختيار الأزياء التي تجمع الرقي والعصرية معاً، فهي دائماً عنوان المرأة الأنيقة.
وبمناسبة احتفال الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها الـ52، نستعرض الإطلالات الأيقونية المحتشمة:
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أبرز الإطلالات للملكة رانيا:
1. لقاء مع شباب الأردن
شاركت الملكة رانيا، ملكة الأردن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صوراً جديدة من لقائها مع شباب الأردن، وظهرت بإطلالة أنيقة محتشمة، حيث اختارت فستاناً متوسط الطول، ذا كمين طويلين باللون الكحلي، ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ما منحها إطلالة جمعت بين الاحتشام والأناقة.
وانتعلت الملكة رانيا حذاءً أنيقاً بكعب عالٍ باللون الكحلي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، التي منحتها إطلالة متكاملة.
2. خطوبة الأمير الحسين
في إطلالة خطفت أنظار الجميع، أطلت الملكة رانيا بفستان أنيق باللون الأسود ذي كمين طويلين من توقيع دار "ANDREW GN"، وجمعت الإطلالة المميزة بين العصرية والرقي.
3. زيارة إلى "جرش"
في زيارة أجرتها ملكة المملكة الهاشمية إلى بيت "خيرات سوف"، الذي أصبح وجهة سياحية تراثية، اختارت إطلالة أنيقة وبسيطة اتسمت بالاحتشام، حيث ارتدت قميصاً باللون الأبيض، وتنورة واسعة من قماش الدنيم الغامق، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الكحلي.
4. إطلالة عيد الاستقلال
في احتفالية عيد الاستقلال الأردني، أطلت الملكة رانيا العبدالله بفستان رائع باللون الأبيض، ويحمل نقوشات بسيطة بألوان مبهجة تجمع درجات اللون الزهري، واتسم بالاحتشام، حيث جاء طويلاً وذا كمين طويلين.
المصدر: زهرة
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