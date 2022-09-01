في عيدها الـ52.. أرقى إطلالات الملكة رانيا

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تعد الملكة رانيا العبدالله، أيقونة في الإطلالات الأنيقة المحتشمة، فهي مرجع لكل النساء العربيات عند اختيار الأزياء التي تجمع الرقي والعصرية معاً، فهي دائماً عنوان المرأة الأنيقة.وبمناسبة احتفال الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها الـ52، نستعرض الإطلالات الأيقونية المحتشمة:أبرز الإطلالات للملكة رانيا:1. لقاء مع شباب الأردنشاركت الملكة رانيا، ملكة الأردن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صوراً جديدة من لقائها مع شباب الأردن، وظهرت بإطلالة أنيقة محتشمة، حيث اختارت فستاناً متوسط الطول، ذا كمين طويلين باللون الكحلي، ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ما منحها إطلالة جمعت بين الاحتشام والأناقة.وانتعلت الملكة رانيا حذاءً أنيقاً بكعب عالٍ باللون الكحلي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، التي منحتها إطلالة متكاملة.