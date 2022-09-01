بعد الاشكال في حفل ميريام فارس.. هذا ما حصل في الرياض!

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 6 مواطنين، بعد مقطع فيديو متداول لإشكال خلال حفلة الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الرياض.

وأعلن جهاز الأمن العام السعودي في تغريدة على "تويتر"، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض".

وأكد أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، مقطع فيديو وصف بالفاضح، خلال حفلة لميريام فارس في مدينة الرياض، ضمن فعاليات موسم جيمرز، حيث ظهر بالفيديو مجموعة من الشبان لحظة اشتباكهم بالأيدي وتقاذفهم الكراسي على بعضهم البعض، ما أجبر الفنانة على التوقف عن الغناء لحين انتهاء المشاجرة.