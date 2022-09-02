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المرأة

بإطلالة رياضية ساحرة.. هاندا أرتشيل تثير اعجاب متابعيها (صور)

Lebanon 24
02-09-2022 | 05:00
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خطفت الفنانة التركية هاندا أرتشيل أنظار المتابعين، بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت هاندا بإطلالة صيفية رياضية، بصحبة شقيقتها غمزة أرتشيل وابنتها الصغيرة.

وارتدت هاندا تنورة قصيرة باللونين الأبيض والوردي الداكن، ونسقت نعها توب بيضاء أيضاً، إضافة الى قبعة بنفس اللون، بعد أن سرحت شعرها بتجدلتين .

وبدت السعادة تظهر على هاندا، وخاصة من اللقطات التي ظهرت فيها تقفز مع شقيقتها، أو تحتضنها هي وابنتها.

ونالت إطلالة هاندا العفوية، إعجاب وتفاعل المتابعين، مؤكدين أنها جميلة بكل الظروف.

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المصدر: تركيا الآن
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