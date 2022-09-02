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المرأة

شارون ستون تفجر مفاجأة: "حبيبي فقد الاهتمام برؤيتي بعد رفضي حقن البوتوكس"!

Lebanon 24
02-09-2022 | 11:00
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كشفت الممثلة الهوليوودية شارون ستون في مقابلة أجرتها مؤخراً مع مجلة ،Vogue Arabia عن تفاصيل تتعلّق بصحتها بعد حقن مادة البوتوكس بشكل متكرر، حتى أًصيبت بجلطة مروعة.

وقالت شارون ستون في المقابلة: "تلقيت حقنات البوتوكس خلال فترة شهرتي ثم أصبت بسكتة دماغية ونزيف دماغي لمدة تسعة أيام، وكان علي أن أحصل على أكثر من 300 حقنة من البوتوكس والفيلر في جانب واحد فقط من وجهي".

وكانت ستون، البالغة من العمر 64 عاماً، قد قررت عدم استخدام البوتوكس أو الفيلر مرة أخرى أبداً، حتى طرح حبيبها الأخير مؤخراً موضوع تعزيز جمالها.

وأوضحت أنها كانت على علاقة برجل آخر سألها عما إذا كانت تستخدم مادة البوتوكس.

وتذكرت ستون كيفية انتهاء العلاقة بعد فترة وجيزة بسبب رفض حقن البوتوكس، قائلة: "رأيته مرة أخرى بعد ذلك ثم لم يعد مهتماً برؤيتي".

وعلى الرغم من رد الفعل السلبي لشريكها السابق، قالت ستون إنها تشعر بالسعادة أكثر من أي وقت مضى هذه الأيام.

كذلك، قالت للمجلة: "أشعر بأن هذه هي الفترة الأكثر إثارة وإبداعاً في حياتي. أشعر حقاً حقاً بأني سعيدة. لم أكن سعيدةً بهذا الشكل من قبل".

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