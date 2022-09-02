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المرأة

كيت ميدلتون أم ميغان ماركل.. أيتهما ورثت مجوهراتٍ أكثر من الأميرة ديانا؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:00
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توفيت الأميرة ديانا قبل 25 عاماً، في حادث سيارة مأساوي بباريس، وامتلكت أميرة ويلز الراحلة مجموعة مذهلة من المجوهرات، ترتدي معظمها الآن زوجتا ابنيها: كيت ميدلتون، وميغان ماركل. 
 وغالبًا نشاهد هذه المجموعة الرائعة من مجوهرات الأميرة الراحلة، وهي تزين دوقة كامبريدج، ودوقة ساسكس، إذ ورثتا منها الكثير، لكن هناك واحدة منهما تملك قطعاً أكثر من الأخرى.. فمن تكون؟ 
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 ونبدأ بكيت، التي تمتلك سبع مجوهرات من مجموعة مجوهرات ديانا، بما في ذلك: خاتم خطوبة من الياقوت الأزرق، وخاتم ألماس بقيمة 28 ألف جنيه إسترليني، عندما اشترته ديانا لأول مرة بعد خطوبتها من تشارلز عام 1981، لكن قيمته الآن تقدر بعشرة أضعاف، حيث يصل حاليًا إلى حوالي 300 ألف جنيه إسترليني. 

 


 كما ترتدي كيت أحيانًا قرط الأميرة ديانا من الياقوت، الذي يعد جزءًا من مجموعة مذهلة من المجوهرات التي قدمها إليها ولي عهد المملكة العربية السعودية، من تصميم "Asprey"، لكن من الصعب تقدير قيمته وحده حيث جاءت معه قلادة وسوار، إلا أنه من المحتمل أن يتم بيعها بمبلغ لا يقل عن 150 ألف جنيه إسترليني. 

 
 أما زوجة ابنها هاري، فتمتلك خمس قطع معروفة من مجموعة ديانا، بما في ذلك خاتم الأميرة الأكوامارين، الذي ارتدته في حفل زفافها، وهو خاتم ضخم باللون الأزرق الفاتح والألماس، مرصع بحزام من الذهب الأبيض والأصفر. 


 وقدرت ألكسندرا ميشيل، عالمة الأحجار الكريمة، قيمة هذا الخاتم بـ75 ألف جنيه إسترليني، مضيفةً وقتها: "ومع ذلك، إذا تم عرض هذه القطعة في مزاد اليوم، ومع وجود قصة غير تقليدية من ورائها، فأعتقد أن هذه القطعة ستجلب أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني". 
 كما تمتلك ميغان قرط فراشة ديانا، الذي اختارت ارتداءه عند القيام بجولة في أستراليا. 

 
 وبذلك، تكون كيت الأكثر حظاً من ميغان، في نصيبها من مجوهرات الأميرة الراحلة.
المصدر: زهرة
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