كيم كارداشيان تمشي على الماء.. وهذا سعر إطلالتها (صورة)

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من المعروف أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، من أكبر الداعمين لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة "بالنسياغا"، والعارضة الأكثر شهرة للعلامة التجارية، لذا لم يكن من المستغرب أن تظهر كيم في حملة الدار الجديدة لخريف 2022.وظهرت النجمة الأميركية في صورةٍ دراماتيكية رائعة، من أجل ترويج الدار، حيث بدت كأنها تسير على الماء، مرتديةً فستاناً ضيقاً مذهلاً باللون الأزرق الكهربائي، أخذ تصميمه شكل بدلة السباحة قليلاً، حيث جاء مفتوحاً من منطقة الظهر، ويبلغ ثمنه 3550 دولارًا، بينما كانت تحمل حقيبةً سوداء تعرف باسم "الساعة الرملية"، يصل ثمنها إلى 2700 دولار، ونظارة شمسية باللون الأزرق أيضاً.