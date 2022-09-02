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المرأة
كيم كارداشيان تمشي على الماء.. وهذا سعر إطلالتها (صورة)
Lebanon 24
02-09-2022
|
14:00
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من المعروف أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، من أكبر الداعمين لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة "بالنسياغا"، والعارضة الأكثر شهرة للعلامة التجارية، لذا لم يكن من المستغرب أن تظهر كيم في حملة الدار الجديدة لخريف 2022.
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وظهرت النجمة الأميركية في صورةٍ دراماتيكية رائعة، من أجل ترويج الدار، حيث بدت كأنها تسير على الماء، مرتديةً فستاناً ضيقاً مذهلاً باللون الأزرق الكهربائي، أخذ تصميمه شكل بدلة السباحة قليلاً، حيث جاء مفتوحاً من منطقة الظهر، ويبلغ ثمنه 3550 دولارًا، بينما كانت تحمل حقيبةً سوداء تعرف باسم "الساعة الرملية"، يصل ثمنها إلى 2700 دولار، ونظارة شمسية باللون الأزرق أيضاً.
كما ظهرت كيم، في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تجلس على كرسي، بينما تتحرك الأمواج حولها، ويضربها البرق من كل الجهات، في إشارةٍ إلى أنها تتحدى عنصرَي الماء والكهرباء الموجودين في البرق.
المصدر: زهرة
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