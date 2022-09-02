Advertisement

المرأة

كيم كارداشيان تمشي على الماء.. وهذا سعر إطلالتها (صورة)

Lebanon 24
02-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-986742-637977194405455616.jpeg
Doc-P-986742-637977194405455616.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المعروف أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، من أكبر الداعمين  لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة "بالنسياغا"، والعارضة الأكثر شهرة للعلامة التجارية، لذا لم يكن من المستغرب أن تظهر كيم في حملة الدار الجديدة لخريف 2022.
Advertisement

وظهرت النجمة الأميركية في صورةٍ دراماتيكية رائعة، من أجل ترويج الدار، حيث بدت كأنها تسير على الماء، مرتديةً فستاناً ضيقاً مذهلاً باللون الأزرق الكهربائي، أخذ تصميمه شكل بدلة السباحة قليلاً، حيث جاء مفتوحاً من منطقة الظهر، ويبلغ ثمنه 3550 دولارًا، بينما كانت تحمل حقيبةً سوداء تعرف باسم "الساعة الرملية"، يصل ثمنها إلى 2700 دولار، ونظارة شمسية باللون الأزرق أيضاً.
 


كما ظهرت كيم، في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تجلس على كرسي، بينما تتحرك الأمواج حولها، ويضربها البرق من كل الجهات، في إشارةٍ إلى أنها تتحدى عنصرَي الماء والكهرباء الموجودين في البرق.


المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-02
11:00 | 2022-09-02
10:15 | 2022-09-02
08:00 | 2022-09-02
07:15 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website