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المرأة

تناول حمض الفوليك أثناء الحمل يحمي طفلك من أمراض القلب

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:00
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نشرت دورية "إنترنال ميديسن" نتائج دراسة أُجريت في جامعة فودان بشنغهاي، تشير إلى أن تناول حمض الفوليك بانتظام أثناء شهور الحمل، يحمي الجنين من الإصابة بأمراض القلب.

وشملت الدراسة 197 امرأة أنجبن أطفالاً مصابين بأمراض القلب، و788 امرأة أنجبن أطفالاً أصحاء، حيث تم قياس مستوى حمض الفوليك في جسام الأمهات قبل وأثناء الحمل، ووجد الباحثون أن الأطفال الأصحاء، ولدوا لأمهات تمتعن بنسب عالية نم حمض الفوليك، على عكس الأطفال المصابين بأمراض القلب.
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وأوصى الباحثون على ضوء نتائج الدراسة، بضرورة تناول حمض الفوليك سواء من مصادر غذائية أو في صورة مكملات غذائية، أثناء الحمل، بل ويُفضّل تناول حمض الفوليك أثناء التخطيط للحمل.
المصدر: نواعم
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