بعد 17 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل.. ظهرت بإحدى الحفلات وهي ترقص بالمايوه! (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة غابرييل بو راشد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت غابرييل بمايوه أسود وهي تجلس على حافة حوض السباحة. وقد منعت خاصية التعليق.

كما نشرت صورا عبر خاصية "الستوري" وهي ترقص بالمايوه تحت الماء.

وعلى عكس غالبية ملكات الجمال، إختارت غبريال ملكة جمال لبنان لعام 2005، الإبتعاد عن حياة الشهرة والأضواء، وقد استقرت في الامارات منذ زواجها من سام عساف، وأنجبت ولدين هما روبين وأليكسيا.