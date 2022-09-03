تعرفي على أخطاء الرجال التي تدمر الزواج

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الزواج علاقة تقوم على المودة والرحمة، بالتأكيد لا أحد يرغب في تدمير علاقته بشريك حياته، غير أن بعض الأزواج يقعون في أخطاء شائعة بين الرجال، أنتِ بحاجة إلى معرفتها حتى تلفتي نظر زوجك إليها، كيلا يقع في إحداها. تابعي القراءة وتعرفي على أخطاء الرجال التي تدمر الزواج.1- الغموضبعض الرجال يرفضون مشاركة الزوجة أسرارهم، سواء أكانت مالية أم اجتماعية أم وظيفية. وهذا ما يشكّلُ فجوة بين الزوجين مع الوقت، إذ تشعر الزوجة أنها ليست ملاذاً آمناً لزوجها، وان العلاقة بينهما هشة لأنه يحجب عنها تفاصيل حياته ويرفض أن يكون صريحاً معها.2- عدم الاستماع للزوجةالمرأة تحتاج أن تتحدث بكل ما يدور في داخلها، وأن تجد في شريك حياتها مستمعاً جيداً لها، بيد أنّ إظهار الرجل شعوره بالملل، وعدم الاهتمام بحديث الزوجة، أو مقاطعتها، أو حتى التظاهر بالاستماع، يشعر الزوجة بالإحباط وعدم الاهتمام.3- عدم التفكير في احتياجات الزوجةحياة المرأة مليئة بالتفاصيل، والتفاصيل تشمل الكثير من الاحتياجات سواء أكانت ظاهرة أم خفية، والزوج الذي لا يهتم بمعرفة احتياجات زوجته، يدمر العلاقة بينهما ببطء، إذ تشعر الزوجة بالإهمال وعدم التقدير.4- إهمال التواصلالتواصل مهم ليتعرف الزوجان على احتياجات وأفكار ومشاعر بعضهما البعض، ومن أجل استيعاب التغييرات التي يمر بها كل منهما، لذا فإن الزوج الذي يهمل التواصل مع زوجته، يفاجأ بعد مرور سنوات أنه يعيش مع امرأة لا يعرفها، وكأنها غريبة عنه.5- عدم احتواء الزوجةالمرأة تحتاج إلى الاحتواء بخاصة في أوقات حزنها، ولكن بسبب طبيعة الرجل المختلفة عن المرأة، فإنه يسارع إلى تقديم النصائح أو محاولة إصلاح المشكلة، بينما كل ما تحتاج إليه المرأة هو الإنصات إليها وإظهار التقدير لمشاعرها، وأن يحتويها الزوج فقط، وهذه نقطة يفتقر إليها بعض الأزواج، مما يجعل الزوجة تشعر بعدم الاحتواء، والوحدة.