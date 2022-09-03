أحلام تتصدر "التريند".. تكريم عالمي

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تصدرت النجمة أحلام تريند تويتر منذ طرح أحدث أعمالها الغنائية والتي حملت عنوان "باب قلبي" لتعود لجمهورها بعمل غنائي أشعل المنافسة الصيفية قبل نهايتها.ألبوم عراقيوتحضر احلام لألبوم غنائي جديد باللهجة العراقية حيث تستعد لوضع اللمسات النهائية على الألبوم وتدخل معسكراً مغلقاً خلال الفترة القادمة مع كبار الملحنين والشعراء العراقيين لإختيار أغنيات الألبوم .على صعيد آخر، تصدرت أحلام تريند تويتر بأحدث أعمالها الغنائية "باب قلبي" بعد طرحها بساعات حيث إحتلت المركز الرابع بتريند اليوتيوب المملكة العربية السعودية وذلك بمجرد طرحها، كما تربعت على عرش المرتبة الأولى في تويتر .تكريم عالميومن المقرر أن يتم تكريم فنانة العرب أحلام لجائزة الأيقونة العالمية "Global Icon Award" ضمن حفل جوائز "Big Apple Music Awards" لعام 2022 في نيويورك.وكانت أحلام قد إلتزمت الصمت تجاه خبر خطوبة نجلها فهد والذي تصدر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تردد أن الحفل تم خلال الأيام الماضية وسط الأصدقاء والأهل فقط .