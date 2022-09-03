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المرأة

تمرين مدته 7 دقائق يقلل الشجار بين الزوجين.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
03-09-2022 | 23:00
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كشفت دراسة أجرتها جامعة نورث ويسترن الأميركية عن طريقة لتقليل الجدال والشجار مع شريك الحياة وربما إنقاذ الحياة الزوجية، من خلال تمرين بسيط يستغرق سبع دقائق فقط.

وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إنه وفقا للباحثين الأميركيين، فإنه لمنع الزوجين من الخروج عن شعورهما والحفاظ على مستوى مرتفع لرضاهما، يكفي أن يكتب كل طرف على ورقة تفاصيل أحدث شجار مع الشريك الآخر ولكن من وجهة نظر شخص ثالث افتراضي يريد مصلحة الطرفين.
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وأكد الباحثون أن هذه الطريقة فعالة لتقليل الشجار بين الأزواج، وبالتالي الاستمتاع بحياة سعيدة، مشيرين إلى أنه يكفي اتباع هذا التمرين ثلاث مرات فقط في السنة.

وعمد الباحثون من خلال تجربتهم، إلى التعرف على الخلافات الزوجية بين 120 من الأزواج الأميركيين على مدار عامين، وقاموا بتقييم تلك العلاقات وفقا لعدة معايير مثل الرضا والحب والألفة والثقة والعاطفة والالتزام.

فيما طلبوا من نصف عدد الأزواج المشاركين خلال السنة الثانية، القيام بالتمرين السابق ذكره كل أربعة أشهر، وقام نصف الأزواج بالتمرين.

نتيجة التمرين، تبين أن الأزواج الذين مارسوا التمرين أكثر سعادة ورضا عن حياتهم الزوجية من غيرهم، ما يعني باختصار أن هذا التدريب الذي يستهدف معرفة الأسباب المختلفة للشجار من وجهة نظر خارجية يمكن أن يحسن العلاقة بين الزوجين وربما يجنبهما نهاية العلاقة.
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