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المرأة

بطلة مسلسل "باب الحارة" بإطلالة جريئة... هكذا بدت بثياب شفافة كشفت الكثير! (صور)

Lebanon 24
04-09-2022 | 02:00
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نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" الممثلة السورية ليليا أطرش، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بـ"T-shirt" شفاف، وهي داخل سيارتها.
 
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ليليا أطرش

باب الحارة

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