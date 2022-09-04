بطلة مسلسل "باب الحارة" بإطلالة جريئة... هكذا بدت بثياب شفافة كشفت الكثير! (صور)

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نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" الممثلة السورية ليليا أطرش، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بـ"T-shirt" شفاف، وهي داخل سيارتها.