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المرأة

ستيفاني صليبا بثياب البحر... شاهدوا إطلالتها بالاحمر! (صور)

Lebanon 24
04-09-2022 | 01:38
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بثياب السباحة، حيث كانت تمضي نهارها على البحر.
 
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ستيفاني صليبا

البحر

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