وداعاً للفيلر.. طرق طبيعية لشدّ الوجه بدون تجميل!

تعاني العديد من السيدات من مشكلة ترهلات الوجه، التاتجة عن انخفاض إنتاج الكولاجين الذي يؤثر على مرونة البشرة، لذلك تلجأ الكثيرات منهن إلى بعض العمليات الجراحية لشدّ هذه الترهلات، أو لحقنها بالفيلر، لكن هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها كبديل طبيعي وغير خطر.

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واستعرض موقع "sculptmdmedspa"، بعض الخطوات السهلة التطبيق لشدّ ترهلات الوجه، وفي مقدمتها شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم (8 أكواب على الأقل)، وتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، حيث تساعد على شدّ البشرة، والقضاء على الجذور الحرة وزيادة الكولاجين، مع تجنب تناول الأملاح والأطعمة المقلية وتقليل المشروبات الغازية.

كذلك استخدام كريمات تساعد على شدّ البشرة، والتي تحتوي على أعشاب وكيراتين، مع التأكد من احتوائه أيضاً على فيتامين E الذي يساعد على ترطيب البشرة وشدها وتقليل التجاعيد.

وتساعد أقنعة الوجه الجاهزة في الصيدليات أو تلك التي يتم تحضيرها في المنزل، على شدّ البشرة والتخلص من التجاعيد، مثل قناع الخيار والتي تتكون من شرائح توضع على الوجه مباشرة، وقناع الموز يحضر عن طريق هرس موزة واحدة مع ملعقة من العسل الأبيض ويوضع على الوجه حتى يجف، فهذه الأقنعة تمد البشرة بالحيوية والطاقة.