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المرأة
10 خطوات تُعزّز متانة الأظافر وتحميها من التكسّر
Lebanon 24
04-09-2022
|
23:00
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يندرج تكسّر الأظافر ضمن المشاكل الشائعة التي ترتبط بعوامل متعدّدة. وهذا ما يجعل علاجها يتمّ على مستويات مختلفة بعضها تجميلي والآخر غذائي، ومنها ما هو مرتبط بأسلوب حياتنا. تعرّفوا على أبرز الخطوات التي يمكن اعتمادها في هذا المجال لتعزيز نموّ ومتانة الأظافر.
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1- الاهتمام بالنظام الغذائي
يؤثّر النظام الغذائي بشكل أساسي على ليونة الأظافر وهو يُساهم بتقويتها لدى تناول الخضار والفاكهة الطازجة، الأسماك الدهنيّة والبقوليات بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته. تؤمّن هذه الأطعمة العناصر التي تحتاجها الأظافر للحفاظ على صحتها ومتانتها، يُنصح أيضاً بإضافة مسحوق الخميرة إلى أطباق السلطات أو الحساء بالإضافة إلى استهلاك اللوز وثمار البحر عدة مرات أسبوعياً.
2- تناول المكمّلات الغذائيّة
يعتمد نظامنا الغذائي على ثلاث وجبات رئيسيّة يومياً، ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم المكمّلات الغذائيّة التي تزخر بالفيتامينات والمعادن. فهي تساهم في تعزيز صحة الأظافر، والشعر، والبشرة في الوقت نفسه.
3- ارتداء القفازات
يُلحق القيام بالأعمال المنزليّة وأعمال الحديقة أذىً كبيراً بالأظافر، نظراً لقساوة هذه المهام وللمواد الكيميائيّة المستخدمة عند تنفيذها. ولذلك يُستحسن حماية اليدين عبر ارتداء قفازات بلاستيكيّة أو قفازات خاصة بالحديقة أثناء القيام بها.
4- اعتماد طول مناسب لوضعها
يُشكّل قصّ الأظافر وسيلة فعّالة لتعزيز نموّها وحمايتها من التكسّر والتقصّف. وهو يُساهم في الحفاظ على شكلها مرتباً بانتظار أن تزداد قوة ومتانة وتُصبح جاهزة لاعتماد الطول المتوسط الذي تُفضّله معظم النساء.
5- الاستعانة بطلاء الأظافر
يُساهم الطلاء في حماية الأظافر وتقويتها خاصةً أن الطبقة الأولى منه تكون مصنوعة من طلاء شفّاف يقوّي الظفر، يليها طبقتين من الطلاء الملوّن تؤمّن حماية إضافيّة له ليأتي بعدها دور الطبقة النهائيّة الشفّافة التي تُعزّز لمعان الظفر وتُكسبه حماية إضافيّة. ولكن يجب ترك الأظافر ترتاح وتتنفّس على الأقل ليوم كامل بعد إزالة الطلاء عنها وقبل وضع طبقة جديدة من الطلاء عليها.
6- تجنُب سوء المعاملة
يندرج سوء معاملة الأظافر ضمن المشاكل الأساسيّة التي نُعاني منها، فنحن نستعمل أظافرنا عادةً لإزالة الملصقات أو فتح قوارير وعبوات...فيما يعاني بعضنا الآخر من عادة قدم الأظافر التي تلحق الأذى بصحة الظفر وشكله. ولذلك يُعتبر الإقلاع عن جميع هذه العادات السيئة من أساسيّات الحفاظ على تعزيز نموّ الأظافر.
7- الحاجة إلى الترطيب
تحتاج الأظافر إلى العناية والترطيب تماماً مثل البشرة، ولذلك يُنصح بأن يتضمّن الروتين التجميلي الأسبوعي للعناية بها نقعها لبضع دقائق بحمّام مؤلّف من زيت الزيتون أو زيت اللوز مع عصير الليمون، على أن يتمّ تدليك الأظافر بعد ذلك ثمّ غسلها وترطيبها بكريم خاص بها.
8- استعمال مبرد كارتوني
يتسبّب المبرد المعدني بتقصّف الأظافر وتلف مادة الكيراتين التي تتكوّن منها، ولذلك يُنصح باستبداله بمبرد كارتوني يُستعمل باتجاه واحد وليس بالاتجاهين وتجنّب استعمال مقصّ الأظافر قدر المستطاع.
9- تنظيفها بنعومة
يؤمّن الطلاء حماية إضافيّة للأظافر من التكسّر، ولكن يجب الانتباه إلى أن مزيل الطلاء يجفّف الأظافر بسبب احتوائه على مادة الأسيتون. لذلك يُنصح باستعماله باعتدال وباختيار أنواعه المضادة للجفاف على أن يتمّ أيضاً تجنّب تقشير الطلاء عن الأظافر لحماية طبقتها الطبيعيّة الواقية من أي تمزّق.
10- تخصيص الوقت الكافي
تتوفّر في الأسواق أنواعاً من طلاء الأظافر الذي يجفّ في بضع دقائق، وهي تُستعمل نظراً لكونها وسيلة عمليّة تختصر الوقت. ولكنها تُسبّب جفاف الأظافر وتزيد من تكسّرها في حال استعمالها باستمرار. يوصي الخبراء في هذا المجال بأفضليّة استعمال الطلاء الكلاسيكي وترك الطلاء السريع الجفاف للاستعمال الاستثنائي فقط.
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