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متفرقات

إليكم أسرار رشاقة الملكة رانيا في سنّ الـ52

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:00
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لطالما جذبت الملكة الاردنية رانيا الأنظار من خلال أناقتها وجمالها  وقدرتها على المحافظة على رشاقتها. وقد تصدّرت التريند من خلال احتفالها مؤخراً بعيد ميلادها الـ52. فما هي أسرارها الجمالية؟

ركز العديد من المتابعين على اختيارات الملكة رانيا الانيقة وقدرتها على المحافظة على نحافتها، وكشفت بعض التقارير نقلاً عن تصريحات سابقة للملكة رانيا، أنها تركز على اتباع نظام غذائي يتميز بالتوازن بين جميع المجموعات الغذائية، حيث تتناول البروتين، والدهون، والخضار، والفواكه والألبان.
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وأكدت انها تتناول كل هذه العناصر الغذائية بكميات معتدلة ومتوازنة، ويسمى هذا النظام "ريجيم المؤشر الغلايسيمي IG".

وتحرص الملكة رانيا دائما ايضاً على ممارسة التمارين الرياضية، فتعتبر محترفة في فنون الدفاع عن النفس بأشكاله المختلفة مثل الكاراتيه والكيك بوكسينغ والتايكوندو، لذلك تمكنت من المحافظة على لياقتها البدنية وجسمها الممشوق الذي يساعدها في ارتداء كافة الموديلات والتصاميم بحرية.

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