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متفرقات

خطوات ضرورية للتخلص من مشكلة تقصف الشعر

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:00
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يعتبر تقصّف الشعر مشكلة أساسية تعاني منها نساء كثيرات. وفي حين أن مسببات هذه المشكلة كثيرة، قد يكون أبرزها عدم العناية بالشعر بشكل صحيح والإفراط في تعريض الشعر للمواد الكيماوية أو تمشيطه بقوة، واستخدام الكثير من أدوات تصفيف الشعر.
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من هنا، إليكم بعض الطرق السهلة للعناية بالشعر المتقصف:
- قص الشعر بشكل دائم وخاصة أطرافه: يخفف قصّ الشعر من تقصّفه، ويزيد أيضاً من كثافته ونموه. لذا ينصح بقص شعرك كل شهر بمقدار سم واحد فذلك يحافظ على الأطراف من التكسر والتقصف.
- تطبيق أقنعة صحية للشعر من بينها ماسك بياض البيض والمايونيز، فذلك يساعد على تغذية الشعر ويخفف من تقصفه. وماسك البيض رائع لتغذية الشعر لاحتوائه على البروتين الذي يساعد الشعر على التخفيف من تلفه.
- ترطيب الشعر بالكريمات الطبيعية، ويمكن القيام بخليط مميز من الأفوكادو والعسل، ما يجعل شعرك رطباً، فقط قومي بتوزيع الخليط (حبة افوكادو وملعقتين من العسل) على فروة رأسك، ثم دلكيها جيداً واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي شعرك بالماء الفاتر.
المصدر: لها

متفرقات

المرأة

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