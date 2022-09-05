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المرأة

4 خطوات لتصبحي صريحة مع شريك حياتك

Lebanon 24
05-09-2022 | 14:00
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من الطبيعي أن تكون المصارحة والصدق أساسيين لعلاقتك بشريك حياتك، ولكن قد تكونين قد مررتِ بتجربة سيئة أثرت على مستوى ثقتك بالآخر، مما يجعل المصارحة أمراً ليس سهلاً بالنسبة لكِ، ولكن عبر بعض الخطوات البسيطة التي تحتاج منكِ بعض الوقت والجهد، يمكن أن تدرّبي نفسك على مصارحة شريك حياتك، والانفتاح معه بشأن مشاعرك وأفكارك.
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تابعي القراءة وتعرفي على 4 خطوات لتصبحي صريحة مع شريك حياتك.
 
1- تخطي آثار الماضي
غالباً ما يكون سبب عدم تمتعك بالمصارحة مع شريك حياتك تجربة سيئة أو ماضيًا أليمًا، سواء كان تجربة عاطفية سابقة، أو علاقة سيئة مع أحد الوالدين، أياً كان ماضيكِ؛ يجب أن تتخطي آثاره السلبية حتى تتمكني من المضي قدماً في حياتك.
استعيني بطبيب نفسي أو معالج نفسي ليساعدك على تخطي آثار الماضي، وبدء صفحة جديدة نقية مع شريك حياتك.
 
2- كوني صريحة مع نفسك
لن تتمكني من علاج مشكلتك من دون أن تعترفي بيها أمام نفسك، لذا لا تنكري مشكلة عدم قدرتك على الثقة بالآخرين وعدم الانفتاح مع شريك حياتك، واعترفي أمام نفسك بالمشكلة التي تحتاجين إلى حلها، وعندما تكونين صريحة مع نفسك، يسهل عليكِ الانفتاح والمصارحة مع شريك حياتك.
 
3- تواصلي مع شريك حياتك
التواصل مع شريك حياتك يعمّق العلاقة بينكما، ويعزز التفاهم والتقارب، ويشعركِ بالانسجام والأمان، مما يشجعكِ على المصارحة والإنفتاح في أفكارك ومشاعرك، بخاصة إذا شعرتِ أن شريك حياتك يقدم لكِ الدعم والتعاطف.
 
4- تحلي بالصبر
بالتأكيد لن تصارحي شريك حياتك بنسبة 100% بمجرد اتخاذ قرار أن تكوني صريحة! الأمر يتطلب بعض الوقت، ويحدث تدريجياً، ويحتاج إلى تدريب، لذا تحلي بالصبر ولا تتعجلي، ولا بأس أن تكون خطواتك بطيئة، ولكن المهم أن تكون منتظمة وأن تحرزي تقدماً تجاه هدفك.
المصدر: نواعم
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