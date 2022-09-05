Advertisement

المرأة

ابنة ياسمين صبري الجميلة تظهر الى العلن!.. ما حقيقة الصور المتداولة؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-987578-637979793590674340.jpg
Doc-P-987578-637979793590674340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النجمة ياسمين صبري في بيان صحافي حقيقة الصورة المتداولة والتي تظهر فيها مع إحدى الفتيات، حيث زعم البعض أنها ابنتها. وقالت ياسمين: "الصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، والفتاة الصغيرة كانت تجسد فيه دور ابنه هبة مجدي ".
Advertisement

وأضافت: "أنا لم أنجب حتى الآن، وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لديَّ ما أخفية".



من ناحية أخرى، كانت ياسمين قد أعلنت عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل جديد، لم تكشف أي تفاصيل عنه، وذلك من خلال ردّها على أحد متابعيها على "إنستغرام"، حين سألها: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لتردّ قائلة: "أيوة إن شاء الله".

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-05
10:15 | 2022-09-05
06:45 | 2022-09-05
05:00 | 2022-09-05
04:30 | 2022-09-05
04:00 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website