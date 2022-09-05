29
o
بيروت
30
o
طرابلس
20
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ابنة ياسمين صبري الجميلة تظهر الى العلن!.. ما حقيقة الصور المتداولة؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة ياسمين صبري في بيان صحافي حقيقة الصورة المتداولة والتي تظهر فيها مع إحدى الفتيات، حيث زعم البعض أنها ابنتها. وقالت ياسمين: "الصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، والفتاة الصغيرة كانت تجسد فيه دور ابنه هبة مجدي ".
Advertisement
وأضافت: "أنا لم أنجب حتى الآن، وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لديَّ ما أخفية".
من ناحية أخرى، كانت ياسمين قد أعلنت عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل جديد، لم تكشف أي تفاصيل عنه، وذلك من خلال ردّها على أحد متابعيها على "إنستغرام"، حين سألها: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لتردّ قائلة: "أيوة إن شاء الله".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
14:14 | 2022-09-04
04/09/2022 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتحدثاً عن "اللقاء الأسوأ".. برّي يعلن عن قراره بشأن تشكيل الحكومة
Lebanon 24
مُتحدثاً عن "اللقاء الأسوأ".. برّي يعلن عن قراره بشأن تشكيل الحكومة
16:00 | 2022-09-04
04/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-09-05
إزالة الشعر بالليزر... آمنة للحامل؟
10:15 | 2022-09-05
بعدما توفيت في حادث سير مروّع... سارة الهاني تستذكر شقيقتها الراحلة بهذه الصورة
06:45 | 2022-09-05
بـ"الهوت شورت" وملابس البحر برفقة صديقاتها.. "لين" طليقة معتصم النهار حديث الجمهور (صور)
05:00 | 2022-09-05
خطوات ضرورية للتخلص من مشكلة تقصف الشعر
04:30 | 2022-09-05
دانييلا رحمة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
04:00 | 2022-09-05
فنانة لبنانية غائبة منذ سنوات تلفت الأنظار بفستان مُثير بنقشة النمر.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 20:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 20:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 20:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact