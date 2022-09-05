ابنة ياسمين صبري الجميلة تظهر الى العلن!.. ما حقيقة الصور المتداولة؟

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كشفت النجمة ياسمين صبري في بيان صحافي حقيقة الصورة المتداولة والتي تظهر فيها مع إحدى الفتيات، حيث زعم البعض أنها ابنتها. وقالت ياسمين: "الصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، والفتاة الصغيرة كانت تجسد فيه دور ابنه هبة مجدي ".وأضافت: "أنا لم أنجب حتى الآن، وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لديَّ ما أخفية".من ناحية أخرى، كانت ياسمين قد أعلنت عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل جديد، لم تكشف أي تفاصيل عنه، وذلك من خلال ردّها على أحد متابعيها على "إنستغرام"، حين سألها: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لتردّ قائلة: "أيوة إن شاء الله".