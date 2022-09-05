تعانين حب الشباب على جانب واحد من وجهكِ.. انتبهي إلى هذه الأشياء!

حب الشباب هو حالة التهاب جلدي مزمن تصيب الوجه بشكل متكرر، لكنها قد تسبب أيضاً بقعاً وبثوراً في مناطق مختلفة من الجسم، وهناك عدة أسباب وراء ظهور حب الشباب.إذا كنتِ مراهقة، فهذا أمر طبيعي خلال هذه المرحلة، لكن إذا كنتِ تعانين وجود حب الشباب على جانب واحد من وجهكِ، فأنتِ في الأغلب تعانين بعض البكتيريا وتراكم الأوساخ داخل بشرتكِ. في ما يلي بعض الطرق للوقاية من حب الشباب!نصائح لمنع ظهور حب الشباب على جانب واحد من وجهك

1 . الحفاظ على نظافة هاتفكِيحمل الهاتف المحمول الكثير من البكتيريا والفيروسات على شاشته، ويمكن أن يؤدي ضغطها المستمر وملامستها للجلد إلى تهيج الجلد، وتفاقم ظهور حب الشباب، وبالتالي فإن إمساك هاتفكِ المحمول على وجهكِ، والتحدث لفترة أطول، يمكن أن يحبسا العرق والأوساخ والبكتيريا في مسام الجلد وسدها.2 . الحفاظ على نظافة أغطية الوسائديستريح وجهكِ على الوسادة من 6-8 ساعات كل ليلة، ولا يتراكم على أغطية الوسائد الغبار الدقيق فحسب، بل إنها تتلقى أيضاً جميع زيوت انسداد المسام من وجهكِ، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة إذا لم تنظفي وجهك قبل النوم.3 . لا تلمسي وجهكِ بأيدِ متسخةيمكن أن يؤدي لمس وجهكِ بشكل متكرر دون غسل يديكِ إلى نقل الأوساخ والبكتيريا من يديكِ إلى وجهكِ، وهذه هي أفضل طريقة لبدء ظهور حب الشباب، لأنكِ تساعدين في إدخال البكتيريا إلى خلايا البشرة، ومعظمنا نفعل هذا دون علم، لذا احذري.4 . الحفاظ على شعرك مربوطاًإذا كان شعركِ دهنياً للغاية، أو وضعتِ عليه حمام زيت للتو، فهناك احتمال أن يتلامس مع بشرتكِ، ويؤدي إلى سد المسام. في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب منتجات الشعر، بما في ذلك: مثبتات الشعر والموس والزيوت والمواد الهلامية، حساسية الجلد والإفراط في إنتاج الزيت بالشعر.