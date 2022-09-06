بدت كالأميرات… هكذا كانت اطلالة ريا ابي راشد في مهرجان فينيسيا (صور)

تالقت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد في مهرجان فينيسيا، باطلالة بيضاء أنيقة و جميلة بدت فيها كالأميرات.

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ونشرت ريا ابي راشد عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" صور من مشاركتها في مهرجان فينيسيا بيومه الأول.

و أثارت ريا ابي راشد إعجاب المتابعين باطلالتها الأنيقة جدا.

حيث ارتدت ريا فستان طويل باللون الابيض من توقيع المصمم زهير مراد.

و تميز الفستان باناقته و فخامته، حيث ان الفستان مصمم بجهة واحدة من الاكمام الطويلة مثل المصريين القدماء.

ايضا تميز الفستان ببساطته و بوجود بروش واحد فقط زبن منطقة الصدر.

ونسقت ريا ابي راشد مع الفستان اكسسوار بسيط و ناعم إضافة الى حقيبة يد باللون الفضي، واعتمدت تسريحة شعر بسيط منسدل مع مكياج ناعم و خفيف يليق بالسجادة الحمراء.

وتصدرت ريا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها للصور.