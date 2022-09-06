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المرأة

بدت كالأميرات… هكذا كانت اطلالة ريا ابي راشد في مهرجان فينيسيا (صور)

Lebanon 24
06-09-2022 | 02:44
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تالقت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد في مهرجان فينيسيا، باطلالة بيضاء أنيقة و جميلة بدت فيها كالأميرات.

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ريا أبي راشد بإطلالة بيضاء ساحرة من فينيسيا (صور)
 

ونشرت ريا ابي راشد عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" صور من مشاركتها في مهرجان فينيسيا بيومه الأول.

بفستان مثير.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها ورقتها |شاهد
 

و أثارت ريا ابي راشد إعجاب المتابعين باطلالتها الأنيقة جدا.

 

حيث ارتدت ريا فستان طويل باللون الابيض من توقيع المصمم زهير مراد.

 

و تميز الفستان باناقته و فخامته، حيث ان الفستان مصمم بجهة واحدة من الاكمام الطويلة مثل المصريين القدماء.

 

ايضا تميز الفستان ببساطته و بوجود بروش واحد فقط زبن منطقة الصدر.

 

ونسقت ريا ابي راشد مع الفستان اكسسوار بسيط و ناعم إضافة الى حقيبة يد باللون الفضي، واعتمدت تسريحة شعر بسيط منسدل مع مكياج ناعم و خفيف يليق بالسجادة الحمراء.

بفستان مثير.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها ورقتها |شاهد
 

وتصدرت ريا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها للصور.

 
المصدر: طرطوس اليوم

 

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