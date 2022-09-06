الاعلامية نصرة الحربي تتحدث عن غدر طليقها ومرورها بحالة اكتئاب

شاركت الممثلة والاعلامية السعودية نصرة الحربي متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، تتحدث فيه عن الأزمة التي عاشتها مع طليقها (زوجها الثاني)، وحالة الغدر التي تعرضت لها من قبله وقبل قبيلته، لافتةً إلى الطريقة التي ساعدتها على تجاوز الاكتئاب الذي عانت منه بسبب هذا الوضع.

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وقالت: "الشيء اللي خلاني أتجاوز اشياء كثيرة، اللي خلاني اقوم من عز اكتئابي من عز صدمتي، أنا مريت بمرحلة صدمة لا تتخيلوها لأن بعد عشرة عمر صارت لي غدرة مش بس من الشخص لكن كمان من قبيلته، فمريت بظروف صعبة، لكن كنت أشوف طفل قدامي جميل كدة أربع شهور فكنت اقول ما في شيء في الدنيا يستحق أو يستاههل أنا عندي روح مهم أوي أني أحفر في الصخر علشانها".

وأوضحت أن علاقتها بزوجها الأول علاقة طيبة وفيها الكثير من الود والاحترام، كما أنهما يتحادثان ويتناقشان في أمور كثيرة منها تربية ابنهما.

يذكر أن نصرة الحربي تزوَّجت المرة الأولى من عبدالله الحربي وذلك عام 2006، لكنهما انفصلا عام 2013. ثم تزوَّجت من رجال الأعمال السعودي عبدالله الخياط عام 2018، الذي تركت من أجله المجال الإعلامي والتمثيل لترتدي بعدها الحجاب والنقاب.