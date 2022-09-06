بالفسفوري.. نوال الزغبي تخطف أنظار جمهورها عبر "انستغرام"

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وظهرت نوال الزغبي، بإطلالة جذابة مرتدية توب مكشوف باللون الاخضر الفسفوري ، مما نال إعجاب متابعيها. و علقت قائلة : يا تعيشي لحدّ يصونك يا تعيشي لنفسك بس.





وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية "حفلة" 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.