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المرأة

بالفسفوري.. نوال الزغبي تخطف أنظار جمهورها عبر "انستغرام"

Lebanon 24
06-09-2022 | 11:00
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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

 
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وظهرت نوال الزغبي، بإطلالة جذابة مرتدية توب مكشوف باللون الاخضر الفسفوري ، مما نال إعجاب متابعيها.

 

و علقت قائلة : يا تعيشي لحدّ يصونك يا تعيشي لنفسك بس.

 

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية "حفلة" 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

المصدر: صدى البلد
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