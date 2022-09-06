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تربية طفلك مَهَمّة عظيمة، ولكنها تحتاج منكِ إلى الكثير من الصبر وبذل الجهد، كما تحتاج إلى الحكمة والذكاء حتى تحصلي على أفضل النتائج. وهناك بعض الأساليب الذكيّة التي تساعدكِ على تربية طفلك بطريقة صحيحة. تابعي القراءة لتتعرفي على 4 أساليب ذكية تساعدك في تربية طفلك.1- استخدام الضحك للتخلص من التوتر والضغوطيومك مع طفلك يشمل الكثير من المسؤوليات والمهام التي تضعكما تحت الضغط وتصيبكما بالتوتر، أفضل طريقة للتخلص من التوتر هي الضحك.تمتعي بحس الدعابة واستبدلي مشاعر التوتر والقلق بالفكاهة والضحك، لا تترددي في إلقاء الداعبات أو استخدام تعابير وجه مضحكة لإضحاك طفلك، سوف تلاحظين تغيُّر الجو العام في المنزل، وتصبحين أهدأ، ويصبح طفلك أكثر استرخاء وبالتالي أكثر طاعة، وتقل المشاحنات بينكما.2- استخدام أسلوب الإلهاء لتشتيت الطفل عن المشكلةبعض المشاكل لا تكون بحاجة إلى حل بقدر ما تكون بحاجة إلى تشتيت تركيز الطفل عنها لينساها، مثل تشبث طفلك بلعبة ليست ملكه، أو دخوله في نوبة غضب بلا سبب. هنا عليكِ التدخل بأسلوب إلهاء يشتت الطفل عن المشكلة، ويجعله يهدأ.وعوامل الإلهاء تشمل قصة مضحكة، أو تشغيل موسيقى مفضلة للطفل، أو طلب الرقص مع الطفل، أو استخدام أحد الألعاب المفضلة للطفل.3- توفير اختيارات جميعها صحيحةقد يرفض طفلك فرض بعض الأمور عليه، مثل صنف طعام صحي، أو نوع ملابس مناسب للطقس، وفي الوقت نفسه تتمسّكين أنتِ بالنمط الصحيح الذي يحافظ على صحة طفلك أو أمانه وسلامته، فتبدأ المعركة بينكما.والحل بسيط، هو توفير عدة اختيارات جميعها صحيح، يختار الطفل من بينها، فيشعر أنه صاحب القرار، وفي الوقت نفسه يكون أي اختيار منها سليمًا ومناسبًا.مثلاً وفّري عدة اختيارات لوجبة طفلك، تشمل الاختيارات أصناف طعام جميعها صحية، وبالتالي يختار الطفل أياً منها، فتكون مناسبة لنظامه الغذائي، وفي الوقت نفسه يشعر الطفل بالسيطرة والثقة لأنه اختار بنفسه.4- التواصل الجسدي لتعزيز العلاقة بين الأم والطفلالتواصل الجسدي مثل الأحتضان والقبلات، تشعر طفلك بالأمان والثقة والقبول، وتعزز العلاقة بينكما، لذا لا تفوّتين يومًا من دون أن تتواصلي مع طفلك جسدياً وتشعريه بالحنان والحب والقبول.