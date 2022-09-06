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المرأة

بعد الانفصال.. عودة الثنائي السوري الشهير من جديد؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:00
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بعد نجاحها الكبير في مسلسل "شرف" الذي عُرض قبل شهر على إحدى المنصات السوريّة، وقيامها ببطولة أول مسلسل مع شركة "الصباح" الى جانب جورج خباز، تستعد النجمة السورية أمل عرفة الى العودة مجدداً مع طليقها النجم عبد المنعم عمايري في مسلسل بعنوان "وصايا الصبار" كتابة فادي حسين واخراج  سمير حسين وبطولة رنا العضم؛ صاحبة الشركة المنتجة الخاصة بالمسلسل والممثل السّوري القدير فايز قزق وغيرهم من نجوم سوريا.
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المسلسل مؤلف من عشر حلقات، وهو مخصص بالطبع للمنصات الالكترونية.
 
وتؤكد المعلومات أن العمل يحوي على جانب تشويقي نفسي هو أقرب الى اليوميات الإجتماعيّة، وينتهي بتصفية حسابات خاصة بين الابطال وفق منظق الأحداث.

ليست المرة الاولى التي تلتقي فيها عرفة بطليقها ووالد ابنتيها عبد المنعم عمايري، كان الثنائي عرض مقابلة خاصة على شاشة أم بي سي في إطار لم يخلُ من الحب والصدق على الرغم من الطلاق الحاصل بينهما.


المصدر: نواعم
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