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المرأة

بعد شائعة وفاتها.. الفنانة الشابة تظهر لأول مرة وهكذا أصبحت (صورة)

Lebanon 24
06-09-2022 | 10:15
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تصدر اسم الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، مؤشرات البحث في "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة وفاتها عن عمر يناهز الـ43.

وفي رد غير مباشر لها، حرصت مرام البلوشي على نشر فيديو لها، قام بتداوله عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله وهي تجدد إطلالتها، وتقص شعرها.
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من ناحية أخرى، كانت علقت مرام البلوشي على خبر وفاتها، عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، مؤكدة أنها بخير وفي منزلها، ولا تشعر بأي أعراض، ولم تذهب للمستشفى على الإطلاق.
 


يشار إلى أن مرام البلوشي مرت بأزمة صحية قبل شهرين تقريباً، نقلت على أثرها إلى المستشفى، ووضعت تحت الرقابة الطبية في "العناية المركزة"، لمدة يومين.

وتم الكشف عن وعكتها الصحية وأسبابها، وهي تنقلها بين مواقع التصوير المغلقة والمكيفة والتصوير الخارجي في الأجواء الصيفية الحارة، ما أثر بالسلب على وضعها الصحي.

المصدر: زهرة
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