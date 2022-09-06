بعد شائعة وفاتها.. الفنانة الشابة تظهر لأول مرة وهكذا أصبحت (صورة)

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تصدر اسم الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، مؤشرات البحث في "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة وفاتها عن عمر يناهز الـ43.وفي رد غير مباشر لها، حرصت مرام البلوشي على نشر فيديو لها، قام بتداوله عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله وهي تجدد إطلالتها، وتقص شعرها.من ناحية أخرى، كانت علقت مرام البلوشي على خبر وفاتها، عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، مؤكدة أنها بخير وفي منزلها، ولا تشعر بأي أعراض، ولم تذهب للمستشفى على الإطلاق.